Musumeci dichiara lo stato di crisi politica, Palermo e Roma si gemellano

Il primo a notificare lo stato dell’arte è stato lo stesso Presidente della Regione. “Il governo non ha una maggioranza”, ha detto. Qualche giorno fa è toccato al capogruppo del Movimento di Musumeci, “Diventerà Bellissima”, Aricò, ribadirlo. Aggiungendo un breve commento: “Musumeci non ha la bacchetta magica”. Insomma, non vi aspettate miracoli.

Non è una resa senza condizioni, ma la proclamazione di una crisi politica che potrebbe avere gravi conseguenze per la sgarrupata macchina regionale.

Il risultato elettorale ha premiato, con ampio margine, il governatore, ma non è stato generoso per il resto, assegnando all’opposizione, segnatamente al Movimento 5 Stelle, il gruppo parlamentare di gran lunga più numeroso. Un valore inestimabile nella dialettica parlamentare, se al numero si aggiunge la compattezza e la coesione.

Il capogruppo PD, Lupo, ha ironizzato sul “ritiro” delle Madonie organizzato da Musumeci, che aveva l’intenzione di serrare le fila. E’ stato un flop, a giudicare da come stanno le cose in Aula, ha commentato. C’è poco da scherzare. Il bilancio e la finanziaria – snella e accomodante – preparata dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, è rimasta al palo. La maggioranza ha fatto mancare perfino il numero legale. E c’è chi si è messo pubblicamente di traverso, come Cateno De Luca, il gemello politico di Vincenzo Figuccia per via della sua naturale disposizione a recitare la parte del bastian contrario. Sia Figuccia quanto De Luca sono brillanti porteur, portatori di voti, ed è un piacere – per i compagni di viaggio – vederli in azione quando c’è da rastrellare preferenze, ma dopo, una volta che hanno fatto ingresso nel Palazzo, obbediscano solo a se stessi. Non è una questione di disciplina, rappresentano una categoria dello spirito, quella di bastian contrari.

Ma assegnare ai gemelli la responsabilità dello stallo è come nascondere la testa nella sabbia, non volere vedere che – tanto per cambiare – all’interno della maggioranza (stavolta di centrodestra) prevale la scontentezza, anzi qualcosa di più. Si è strutturata una fronda all’interno di Forza Italia, che dispone di uno zoccolo duro, quattro deputati regionali, in armi contro il commissario regionale azzurro, Gianfranco Miccichè, al quale addebitano il risultato, al di sotto delle aspettative, ottenuto alle politiche a causa di una composizione delle liste che avrebbe smaccatamente favorito gli amici intimi di Miccichè e indebolito la force de frappe della corazzata azzurra. Invano Miccichè, e il suo vice, il senatore Francesco Scoma, hanno ricordato urbis et orbi che quel 21 per cento raggranellato da Forza Italia nell’Isola è un primato per il partito. Il pollice verso nei confronti di Miccichè non si smuove e pare abbia conquistato settori importanti di Arcore, se non lo stesso Berlusconi, amareggiato da quel secondo posto sul podio del centrodestra che lo costringe a star dietro a Matteo Salvini. Non è un mistero che l’ex premier, azzoppato dalle vicende giudiziarie, contasse sulla Sicilia per addomesticare Salvini, e che non riuscisse ancora a farsene una ragione.

L’instabilità, dunque, non è solo siciliana. La crisi politica di Roma, esasperata dalle urne, rende ancora più grave lo stallo siciliano ed offre un panorama che non induce all’ottimismo sul futuro.

La logica vuole che all’indomani della dichiarazione d’impotenza politica della maggioranza ci siano delle iniziative tendenti a comporre un quadro politico-parlamentare in grado di offri ore all’esecutivo una accoglienza favorevole ai suoi provvedimenti a Palazzo dei Normanni. Oppure si decida di tornare alle urne, scelta estrema (e non praticabile per molte ragioni, almeno allo stato). Le opposizioni che potrebbero stampellare il centrodestra sono due, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Sulla seconda opzione con l’aria che tira al Nazareno non si può far conto. La decisione di barricarsi all’opposizione appare ormai assodata e non possono esserci eccezioni nemmeno in Sicilia. Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, è una macchina costruita per fare la guerra, nelle sue corde non ci sono apparentamenti seppur di breve durata. La continuità con il quinquennio di Crocetta è ineludibile, nonostante la diversità. Crocetta sulla carta disponeva di una maggioranza, costantemente in fibrillazione (anche per responsabilità del governatore), Musumeci non ha i numeri e “rivendica” la sua minorità per mettere in moto un meccanismo virtuoso, allo stato impossibile da realizzare. A meno che, certo, con pazienza e qualche sacrificio (un passo di lato di Miccichè, commissario di FI, una partecipazione collegiale alle scelte e alle…nomine), non si scelga di consolidare quel che resta della maggioranza, con lo scopo dichiarato di mettere in moto un meccanismo virtuoso.

Una eventualità alla quale non crediamo.

.Non viviamo tempi buoni, ma tempi peggiori si preparano. Cicerone aveva sempre le parole giuste. Mala tempora currunt, sed peiora parantur ..

