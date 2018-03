I Vigili del fuoco morti a Catania. Eroi “normali”, il pericolo come mestiere

🔊 Ascolta l'articolo

Due vigili del fuoco morti, un terzo in grave pericolo di vita. Forse ora, a causa di questa tragedia, cominceremo a renderci conto dell’entità del pericolo che questi lavoratori corrono facendo il mestiere che hanno scelto. Ogni intervento costituisce un rischio. Non sanno mai quello che trovano, quando vengono chiamati. E l’esperienza, la diligenza, la competenza non bastano per operare in perfetta sicurezza.

Non è la prima volta che i Vigili del fuoco ci lasciano la pelle. Siamo abituati a vederli all’opera ogni volta che accade una tragedia, qualunque essa sia e dovunque: sulla neve, in un bosco in fiamme, fra le macerie di una edificio crollato. Durante un terremoto, tra le vittime seppellite dai detriti, e dopo un attentato terroristico. Loro ci sono sempre e non si tirano indietro.

La tragedia di Catania è immane. Le informazioni sono troppo scarne per ricostruirla ora. I familiari ed i colleghi piangono i morti, la città manifesta il suo cordoglio, centinaia di catanesi osservano quel che resta della catastrofe e si guardano attorno, attoniti, chiedendosi come sia potuto accadere. Fatalità? Pare che l’esplosione sia dovuta alla bombola di gas, ma anche questa circostanza deve essere accertata.

Finora è stato l’11 settembre, così lontano da noi, eppure così vicino, a farci conoscere l’entità del rischio ed il coraggio dei vigili del Fuoco. Come dimenticare quei centinaia di uomini con il viso imbrattato di polvere che salivano le scale delle torri gemelle mentre crollavano un piano dopo l’altro, fino all’implosione. Nessuno che si fosse tirato indietro, avesse indugiato, fosse stato fermato da una pur legittima paura.

Lo stesso animo, lo stesso sentimento dei nostri Vigili accorsi dopo una richiesta di intervento a Catania. Nessun indugio, bisognava salvare delle vite. E’ la normalità. E sono andati incontro alla morte.

Non hanno avuto coraggio, ma testimoniato, ancora una volta, senso del dovere, accettazione consapevole del rischio. I Vigili morti e feriti non sono eroi, ma di più: sono persone come noi che fanno la loro parte sempre e comunque.

Se ci comportassimo allo stesso modo, il mondo sarebbe molto migliore.

