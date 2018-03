Canicattini. Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca…No, non è così

🔊 Ascolta l'articolo

Al cronista della Rai, che gli chiedeva se Paolo Cugno, si fosse pentito del suoi crimine, l’avv.Fiducia ha detto che il suo assistito si è reso conto solo ora di ciò che è avvenuto, e starebbe lentamente realizzando la gravità del gesto. “Non sa quel che gli ha preso…”.

Il legale sembra dunque, ancora a caldo, accreditare la tesi di un delitto compiuto d’impulso, non pianificato.

La ricostruzione rispetta lo schema collaudato nei delitti passionali, solo che ad armare l’assassino non c’è ancora un movente concreto, ma una generica ragione scatenante la gelosia.

Paolo Cugno ha inferto ben venti coltellate alla sua vittima. L’accanimento con cui ha “punito” la sua compagna segnala una volontà irriducibile di uccidere, tanto da far dire ad Andrea Petrolito, il padre della vittima, che la figlia è stata ammazzata come un animale. Non si è trattato di un raptus improvviso: infliggere venti coltellate è come ammazzare altrettante volte la propria vittima. E gettare il cadavere nel pozzo artesiano per far sparire ogni traccia del crimine lascia immaginare una coscienza di sé e delle proprie azioni che non ammette dubbi.

Pare che il giovane assassino abbia in passato maltrattato Laura Petrolito, appena ventenne, e che di questo comportamento il padre della ragazza, fosse a conoscenza, tanto da chiedere l’intervento dei servizi sociali, una tutela per Laura.

Liquidare il delitto di Canicattini come il dramma della gelosia sarebbe sbagliato. Più che la gelosia, probabilmente, è stata la volontà – di Laura?, del padre ? – di separarsi da Paolo Cugno, eliminare il legame morboso con un uomo violento.

Che cosa cambia? Laura è stata trucidata, uccisa come una preda da un uomo crudele e senza scrupoli. Non c’è nemmeno il triangolo amoroso . Non c’è la flagranza del tradimento, non c’è una concreta motivazione, un fatto, un episodio che “spiega” la follia dell’assassino. Non c’è nemmeno il pentimento. Paolo due giorni dopo il delitto confessa al suo avvocato di non avere preso coscienza di ciò che ha fatto.

E’ probabile che nasconda anche a se stesso la sua crudeltà, ma è anche probabile che il suo livello di sensibilità non lo aiuti a capire. Se ha percosso e maltrattato la madre di suo figlio più volte significa che non sentiva alcuna colpa per le sofferenze arrecate. Significa anche che Laura non aveva potuto (o voluto) sfuggirgli, subendo a lungo il dominio di un padrone ossessivo e feroce.

Nella vita della giovane vittima c’è un figlio avuto a sedici anni, c’è l’assenza della madre, c’è un padre indulgente. C’è anche un contesto difficile: un paese, Canicattini, dove si conoscono tutti ed è difficile, se non impossibile, sfuggire alla propria sorte se non si ha il sostegno della propria famiglia, degli amici, della protezione sociale. Una denuncia sulla pericolosità di Paolo, chiara ed incontrovertibile, che non è stato possibile desumere nemmeno dopo la tragedia dalle poche parole balbettate da un padre disperato.

L’ennesimo femminicidio? E’ fuorviante guardare un delitto solo come la conferma di un fenomeno che coinvolge uomini di ogni estrazione sociale, livello culturale, residenti ovunque: città, campagna, Nord o Sud. Forse bisogna capire di più per creare presidi di prevenzione.

Lo psicoanalista inglese Hyatt-Williams sostiene che “l’assassinio spesso si realizza quando è già stato commesso in precedenza molte volte nelle fantasie a occhi aperti, negli incubi notturni, e qualche volta nella fantasia inconscia che non è mai divenuta cosciente”. L’entità del rischio si può evidenziare attraverso il narcisismo perverso di un essere primitivo che “vive per il soddisfacimento dei suoi bisogni primari senza badare ai sentimenti altrui”, ed è indotto a eliminare ogni persona che possa minacciare ciò che gli appartiene, persona o cosa. “La recriminazione e il rancore eccitano la violenza fino al punto di renderla incontenibile, avverte Hyatt-Williams. Uccidendo, l’assassino scioglie il legame negativo che lo lega al suo oggetto. “

Il percorso è lento. Paolo Cugno ha virtualmente ucciso più volte la sua giovane compagna durante la sua relazione. Malmenandola, procurandole sofferenza. E non è successo nulla. Non è stato fermato, redarguito, punito, semplicemente “riconosciuto”. Non basta una legge, pur severa, per instaurare presidi di tutela, se l’assassino e la vittima designata sono irrimediabilmente soli.

