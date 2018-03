Voto segreto, solo Mussolini riuscì ad abolirlo. Ora ci prova Musumeci all’Ars

🔊 Ascolta l'articolo

Se l’iniziativa del Presidente della Regione siciliana andasse in porto, Nello Musumeci passerebbe alla storia, insieme a Benito Mussolini, per avere abolito il voto segreto in Parlamento. Il Fascismo con la legge 19 gennaio 1939, n. 129, stabilì che nella Camera dei fasci e delle corporazioni “le votazioni hanno luogo sempre in modo palese”.

Con questa sola eccezione per quasi 170 anni l’istituto del voto segreto non è stato violato, ed ha preceduto la nascita della nazione. All’art.63, lo Statuto Albertino, datato 1848, recita:”Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per scrutinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale”.

In ogni tempo favorevoli e contrari all’introduzione del voto palese si sono scontrati, adducendo le loro ragioni, ma le cose sono rimaste com’erano, con qualche lieve variazione che ha attenuato l’applicazione del voto segreto.

La storia parlamentare democratica annovera più iniziative tendenti all’abolizione. Fra gli abolizionisti c’è anche il senatore a vita siciliano, don Luigi Sturzo, che lottò con veemenza a favore del voto palese (“ è vergognoso che i cittadini/elettori non possano sapere come ciascun Deputato e Senatore vota in nome e per conto di chi lo ha eletto..il voto segreto è uno dei tarli della nostra Repubblica, che rende il Parlamento insincero, campo di interessi di partiti e non più presidio di libertà”).

. “Sia subito calendarizzata la proposta di modifica del Regolamento del Senato che sta per presentare il MoVimento 5 Stelle per eliminare la possibilità di voto segreto e si vada al voto palese sulla decadenza di Berlusconi”, scrisse sulla propria bacheca di Facebook il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio.

Dall’altra parte della barricata i sostenitori del voto palese ricordano “lo scrutinio segreto è l’unico strumento che permette ai parlamentari di non essere ostaggio delle segreterie di partito, consentendo loro una valutazione nel merito, lontano dalle pressioni politico-mediatiche che in questi anni hanno portato a scelte”.

Con la lettera inviata al Presidente dell’Ars da parte del governatore, si apre a Palazzo dei Normanni una “finestra” dedicata alla vecchia questione. E’ prevedibile che Miccichè dia il via libera all’iniziativa, assegnando alla prima Commissione Affari istituzionali ed alla giunta per il regolamento, una prima fase di discussione. La lettera di Musumeci, infatti, potrebbe essere stata preceduta da una annuncio informale dell’iniziativa a Palazzo dei Normanni.

Quante probabilità ci sono che il Parlamento regionale adotti il voto palese sempre e comunque. L’atteggiamento in Aula del Movimento 5 Stelle appare determinante. La maggioranza di centrodestra, esigua, potrebbe non essere sufficiente. L’opposizione PD non si è ancora pronunciata in materia.

Potrebbero perciò prevalere considerazioni contingenti. L’abolizione del voto segreto favorisce la maggioranza che si regge su un voto, forse nemmeno quello. I 5 Stelle, che sul tema hanno assunto delle posizioni favorevoli, potrebbero giudicare inopportuna l’abolizione, ma sulla scelta pesa una coerente manifestazione di contrarietà verso il vincolo di mandato, che ha nel voto segreto il suo antico nemico.

