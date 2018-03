20 marzo, giornata mondiale della felicità. I più felici? I finlandesi, noi siamo al 47esimo posto

🔊 Ascolta l'articolo

Le Nazioni Unite hanno istituito la giornata della felicità, che cade proprio il 20 marzo di ogni anno. Per dare un significato a questa iniziativa, della quale siamo poco informati, potremmo “tradurre” la felicità in benessere. E il benessere farlo derivare dal buon governo. Sarà meno romantico, è vero, ma il sentimento della felicità, duraturo e consapevole, ci sembra una utopia. Che va certamente inseguita, ma della quale non si può rimanere “vittime”, visto che il suo raggiungimento non pare alla portata degli esseri umani.

Questa premessa è utile perché ci consente di digerire una notizia alla quale non siamo forse preparati, che cioè i nostri fratelli europei che abitano al Nord sono molto più felici di noi che abitiamo al Sud. Non sono loro ad essersi proclamati felici, ma è una ricerca, scrupolosa, a giudicarli tali. La Pontificia Accademia delle Scienze ha illustrato in Vaticano il World Happiness Report 2018, termometro della felicità. Il Report è una conferma, ancora una, che i cittadini nordeuropei se la passano meglio. La qualcosa non è affatto una novità. Non fosse per Checco Zalone, che con un suo divertente film, lascia seri dubbi sulla felicità scandinava, potremmo dire che l’Accademia con il suo Report ha scoperto la carta vetrata.

Zalone ha raccontato sul grande schermo una favola, che regala la felicità agli africani, e l’attitudine a star bene ai meridionali d’Italia, buontemponi ed impareggiabili nell’arte di arrangiarsi.

Le intenzioni delle Nazioni Unite, che promuovono la felicità, sono senz’altro buone, ma non è affatto sicuro che bastino le buone intenzioni per ottenere il risultato. Basti ricordare quanto ha fatto Gian Giacomo Rousseau sull’argomento e come sia stata declinata la felicità dalle ideologie e dai governi nell’Ottocento, Novecento e giù di lì.

Nell’istituire la Giornata mondiale della felicità (20 marzo) l’Onu sollecita ai governi «un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone». Accanto alla graduatoria della felicità, che non ci trova messi bene, fra i 156 Paesi, viene concessa grande attenzione alla condizione delle popolazioni migranti, che la felicità se la possono scordare per molte generazioni.

«Sempre più governi utilizzano indicatori di felicità per dare corpo alle decisioni politiche», sostiene Jeffrey D. Sachs, consulente di Papa Bergoglio. «I governi possono garantire che le scuole promuovano la felicità dei giovani, i posti di lavoro siano luoghi di creatività e non fatica e le città diventino comunità». Non è un pensiero ingenuo, avverte Jeffrey D. Sachs “ Crediamo, come Aristotele, che valga la pena di lottare per la felicità».

Quali sono i parametri sui quali la graduatoria della felicità viene elaborata? Speranza di vita, libertà, generosità, sostegno sociale e legalità (assenza di corruzione). Guida la classifica la Finlandia, che vanta primati tecnologici e ambientali, l’educazione alla libertà, la giustizia sociale e di genere. La Finlandia ha sorpassato la Norvegia, Danimarca, Islanda, seguite da Svizzera, Paesi Bassi, Canada, Nuova Zelanda, Svezia e Australia, che sono nella top ten.

Matteo Salvini non ci crederà ma la Finlandia vanta anche l’invidiabile primato della felicità degli immigrati accanto a quella dei residenti. Chi glielo racconta che le due cose possono stare insieme?

L’Italia ha guadagnato due posizioni, dal 50esimo al 47esimo posto, ma pare che sia in crescita. «Il punteggio italiano è in salita e dal momento che le valutazioni della vita media annuale sono aumentate ci si aspetta che continui a riprendere posizioni».

«La mescolanza di popolazioni etniche nei secoli, all’inizio non pacifica, ha creato un’armonia interpersonale che molte altre regioni stanno ancora cercando di raggiungere», commenta Andrea Illy, che ha collaborato alla realizzazione del Report.

Una dichiarazione, prima di chiudere, ci pare doverosa. Con tutto il rispetto per gli esperti ed i professori che hanno lavorato al Report, il pensiero di lasciare la nostra sgarrupata terra per trasferirci nella nazione più felice al mondo, la Finlandia, non ci sfiora.

