La tragedia di Canicattini nel giorno della festa dei papà

La faccia di Andrea Petrolito, padre di Laura, è quella di un uomo distrutto dal dolore. Mentre scorrono le immagini dell’intervista, sul Tgr, piange e si dispera, mentre balbetta poche parole. L’assassino della figlia è non venuto dal nulla. E’ stato accanto alla sua giovane vittima. L’ha posseduta, maltrattata, percossa tante volte prima di ucciderla. Andrea sfoga il dolore salmodiando le colpe dell’assassino, e le omissioni di chi avrebbe dovuto proteggerla. Forse se la prende con se stesso, forse non sa nemmeno quello che dice. Forse la tragedia l’ha colto alla sprovvista, forse non ha voluto sapere ciò che gli era noto, quel cattivo reagazzo…

Andrea ha fatto da padre e da madre a quella ragazza un po’ inquieta, che già a sedici anni ha avuto il primo figlio, prima di mettersi con Paolo Cugno, il suo assassino. Mentre piange senza lacrime, Andrea rivede la breve vita della figlia, la fa scorrere come fosse l’ultimo miglio. Non poteva che finire così. Era condannata, questione di tempo.

E il tempo è arrivato alla vigilia di San Giuseppe nella campagna di Canicattini Bagni. Ancora una volta, la gelosia. Niente. Ancora una volta l’istinto, bestiale, del padrone, che sfoga la rabbia sull’oggetto che non riesce a dominare. Non è certo la giornata di San Giuseppe, dedicata ai papà, a fermarlo. Laura è “solo” la sua donna, non la madre di suo figlio. E lui non è il padre, ma l’uomo che crede di avere subito uno sgarro, una disubbidienza. Imperdonabile.

Sia Paolo Cugno, 26 anni, quanto Andrea Petrolito, il doppio di anni, sono padri, ma fra i due non c’è nulla in comune. Paolo è un istintivo, che non riesce a dominare le sue passioni. Il suo è un amore malato, mentre Andrea è un poveruomo, cui la vita ha riservato poco o niente, che tiene la figliola sul palmo della mano. Laura è una bella ragazza, la figlia adorata, cui perdona tutto. Non ha avuto una madre, Laura. Perciò va capita, amata. Andrea non è un padre debole, ma un padre affettuoso e indulgente.

Avrebbe potuto evitarle le cattive compagnie? Le presunte leggerezze? La ferocia di quel ragazzo senza testa? Chissà quante domande si pone il padre sofferente. Tira la carretta per non fare mancare niente alla figliola sfortunata, cresciuta senza l’affetto della madre, ma custodire Laura, preservarla dai brutti incontri, dalla sua esuberanza, è impresa improba.

Forse non è stato altrettanto facile al padre di Paolo, l’assassino, raddrizzare quel figlio manesco.

Certo è che si è padre di tanti modi, sia che ci si prenda cura dei figli sia che di loro ci si interessi poco. Quando si sbaglia il modo, i figli ne piangono le conseguenze.

Fare il padre, contrariamente a quanto si crede, non è un mestiere. Non s’impara nè sui libri, né con l’esperienza, perché ogni figlio ha bisogno di un padre “ad personam”. E arriva il giorno in cui le parole, i consigli, l’esempio, l’amore non servono più, i cui i figli vivono il legame come una camicia di forza, un diritto – negato – a ragionare con la propria testa. Hanno le loro motivi. Non è detto che i papà abbiano sempre ragione. Anche quando non ce l’hanno, infatti, credono di essere nel giusto, e impongono le loro scelte. Diventano così intolleranti senza saperlo, diseducatori e arcigni despoti senza averne coscienza. Quando ciò avviene, i figli covano un confuso senso di rabbia, rivalsa, irrequietezza, ereditano sentimenti, consuetudini, tirannie paterne (e talvolta materne).

Il padre indulgente e amoroso rinuncia a mostrare la strada ai figli; il padre padrone, duro e spietato, fabbrica solo mostri.

Un crimine sedimenta nell’animo di un debole o di un uomo forte, indifferentemente, e si compie appena il caso lo pretende. La fatalità non c’entra per nulla.

Nella tradizione siciliana San Giuseppe, protettore dei papà, ci sono le vampe e le tavole di buon cibo: è come se volessero ricordarci che l’affetto paterno può bruciare una vita o donarla generosamente, a se stessi e agli altri, degna di essere vissuta.

