Ritorno al voto, quanto rischiano i vincitori. Al Quirinale, armati di buona volontà

La politicizzazione dei social, esasperata dalle urne, è una tendenza consolidata. I vincitori non depongono le armi, mantengono alta la tensione. Segno inequivocabile che l’ipotesi di un ritorno al voto in tempi brevi è considerata con attenzione. In più ci sono le amministrative alle porte, che in Sicilia porteranno alle urne anche i cittadini di Catania, Trapani e Messina. Un nuovo test di notevole rilevanza, utile a stabilire il livello di radicamento della svolta del 4 marzo.

La condizione prevalentemente belligerante dei protagonisti del 4 marzo risponde, comunque, ad una vecchia strategia di guerra, che risale ai romani, esperti in materia: si vis pacem, para bellum. Sia la Lega, a nome dell’intero centrodestra, quanto il Movimento 5 Stelle, si spenderanno al massimo per conquistare Palazzo Chigi, ma manterranno l’esercito in armi, specie sui social, grazie ai quali hanno ottenuto molte soddisfazioni.

Il successo della comunicazione, affidata ai social, non è solo figlio di un uso furbo dell’immigrazione e della crisi economica. Solo l’opposizione concede, infatti, una “valorizzazione” di fatti e notizie che colpiscono l’opinione pubblica.

Su Sky 24 è andata in onda una interessante inchiesta dedicata alla gerarchia degli argomenti usati in campagna elettorale, alla destrezza, in particolare, della Lega, nell’esasperare i toni della sfida sul campo della sicurezza. Gli addetti ai lavori sono stati concordi nell’attribuire ai fatti di Macerata una componente importante del successo leghista (nel regno delle due Sicilie è prevalso l’urlo di Masaniello, dedicato al reddito di cittadinanza).

La giovane fatta a pezzi da un nigeriano a Roma e la “vendetta” razzista di un folle neofascista a Macerata ha permesso alla Lega di veicolare con straordinaria efficacia nei giorni precedenti il voto i punti di forza della campagna anti-immigrati. A Laura Boldrini ( alla sinistra tollerante ed “accogliente”, ed al governo PD, debole e indulgente), è stata attribuita una responsabilità indiretta dei crimini con una spregiudicatezza di marca trumpista. Matteo Salvini non ha avuto remore nell’indicare il bersaglio: la Presidente della Camera, che avrebbe le mani lorde di sangue a causa del suo buonismo.

Dubitiamo che lo stesso risultato sarebbe stato ottenuto dai leghisti al governo, rebus sic stantibus, stando così le cose.

In questo contesto si lavora alla composizione del nuovo esecutivo, l’ombra del ritorno alle urne si proietta sulla vigilia delle consultazioni al Quirinale. I vincitori fibrillano, pur non dandolo a vedere, consapevoli che ritornare alle urne costituisce un rischio notevole. Non è affatto detto che potranno ripetere la performance. I seggi ormai non ospitano resilienti, l’appartenenza si è ridotta drasticamente, le ideologie sono scomparse dagli schieramenti politici, e l’attaccamento ai valori ed ai principi, una volta non negoziabili, si è stemperato.

E’ però vero che la sconfitta, a botta calda, ha provocato mezzo terremoto nel centrosinistra, lasciando fuori dal “riarmo” in previsione di nuove battaglie, il Pd ed i suoi alleati. In questa area politica ci sono lavori in corso, la cui durata ed esito non è facile prevedere. Il vantaggio, dunque, per Lega e M5S, è ineludibile.

La partita, comunque, comincia ora. Le mosse dei protagonisti subiranno il vaglio dell’opinione pubblica. Sarà la politique d’abord, l’estro del momento, ad influenzare in misura significativa la prossima scelta ai seggi.

