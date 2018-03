Lampedusa, immigrazione: Schlein chiede la chiusura definitiva dell’Hotspot

🔊 Ascolta l'articolo

“Una situazione vergognosa che denunciamo da tempo e che aggiunge sofferenza a chi fugge da contesti drammatici. Mi auguro che l’intervento del ministero dell’Interno non si limiti alla chiusura temporanea, ma porti ad intervenire piu’ a fondo sulle criticita’ della struttura e del sistema di prima accoglienza sull’isola. Non dimentichiamo il suicidio del giovane Ali’ a gennaio e il presunto coinvolgimento di una bambina colpita nei disordini a seguito dell’incendio di qualche giorno fa”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare di Possibile Elly Schlein, relatrice della riforma del regolamento di Dublino per il gruppo dei Socialisti e Democratici, in merito alle immagini scattate nell’hotspot di Lampedusa da un sindacalista dei Vigili del Fuoco, che hanno rivelato le condizioni di degrado nelle quali sono costretti a vivere gli ospiti della struttura. “Ho visitato tre volte la struttura e sollevato a piu’ riprese le criticita’ dell’hotspot – continua Schlein – dalle condizione igienico-sanitarie, e al sovraffollamento, all’inagibilita’ dei bagni dei minori, alla permanenza prolungata che si trasforma in una vera e propria detenzione illegittima per i migranti. Una situazione indegna e intollerabile, come diciamo da anni, a Lampedusa non puo’ esserci un hotspot, l’isola ha una lunga e generosa storia di accoglienza ma non puo’ diventare un luogo di detenzione prolungata”.

(ITALPRESS).

