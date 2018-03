Al voto, al voto… Le piazze social inondate da fake, si prepara il bis

🔊 Ascolta l'articolo

Le piazze social sono inondate dalla politica. Brutto segno. Gli interventi post-elettorali sommergono ogni altro argomento, ogni altra questione. Gli amici di Facebook sono politicanti e basta? No, non è così. I politicanti sono una minoranza, ma rumorosa, coesa, ben governata.

I social hanno cambiato il dibattito politico, l’hanno trasferito nel chiuso di una stanza, dove il feed back provoca onde emotive più forti e durature. Quando si è soli, in compagnia dei propri pensieri – spesso compulsivi e ossessivi se i problemi sono tanti – le soglie della tolleranza si abbassano, i sentimenti declinano, il mondo esterno diventa nemico. In definitiva accogliamo opinioni senza giudizio. Non riconosciamo le fake, perché siamo più propensi a credere nelle malandrinate altrui, specie quelle di chi ha il potere e se ne serve per ottenere privilegi, gonfiare il portafogli, fottendosene della povera gente.

Questi meccanismi mentali sono stati studiati e sperimentati altrove, ora hanno cittadinanza in Italia, e guadagnano spazio e credito nelle aree di crisi, dove il numero di famiglie inguaiate è più alto.

Nonostante il 4 marzo si allontani, il numero delle fake sui social non diminuisce, e gli odiatori restano in servizio. Segno inequivocabile che ci si prepara al bis elettorale, comunque vada. Bisogna battere il ferro quando è caldo. La probabilità che si torni alle urne entro un anno è molto alta, e quindi niente pause.

Sulla mia piazza di Facebook ricompaiono i migranti che non si accontenterebbero di 500 euro al mese, che vivono in alberghi a quattro stelle, e la famiglia Renzi che corrompe e fa soldi a destra e manca. Gli “amici” che postano maldicenze e bugie operano sotto falso nome o all’aperto, indifferentemente. FB non vigila, non controlla, anzi sembra agevolare il lavoro dei mistificatori. E’ tutto grasso che cola. Dietro ci sono investimenti pubblicitari. Talvolta piccole somme, che però si moltiplicano in misura esponenziale.

Mi sono imbattuto in una immagine di Matteo Renzi con signora, entrambi molto eleganti, risalente alla stagione di Palazzo Chigi. La coppia partecipava ad una serata di gala, l’allora Presidente del Consiglio e signora, come altre autorità, vestivano con abiti da grandi occasioni. La didascalia a quella foto suscita risentimento, trasuda indegnità. Loro fanno la bella vita e noi siamo morti di fame.

E’ diventata questa la campagna elettorale. Non si trova qualcosa di sensato manco a cercarlo con il lanternino. La tecnologia ci sta cambiando la vita, la famiglia, il portafogli, la politica senza che ne abbiamo consapevolezza. Digeriamo tutto ciò che ci arriva, così come quando siamo in poltrona in pantofole davanti alla TV, “subiamo” l’incessante promozione di prodotti, personaggi, eventi.

Ma a differenza del passato, quando sceglievamo di metterci in pantofole ed avevamo le ore canoniche per consegnarci al piccolo schermo ed alle sue informazioni, oggi i social li portiamo in tasca con noi tutto il santo giorno, siamo connessi H24, anche di notte se lasciamo il cellulare acceso. L’imbonimento è totale.

Di questo passo torneremo alle urne più arrabbiati del 4 marzo, e sarà la pancia a guidare il nostro voto, così come saranno le promozioni pubblicitarie a farci acquistare il nuovo aggeggio che ci connette con il mondo più rapidamente e facilmente. No, non è il Grande Fratello a dominare i nostri impulsi, siamo noi che scegliamo di non esserci. Nessuno ci impone niente. I guru della comunicazione – politica o mercato non cambia nulla – sanno tutto di noi e ci regalano quello che vogliamo. Un nemico da combattere, una persona da amare, un dentifricio da acquistare, un oggetto da utilizzare, un amore da far nascere, una paura da coltivare.

Che fare? Cercare di capire, anzitutto. Censurare, cancellare, annullare è inutile. Quel che serve è saperne di più, identificare chi ci informa, suggerisce, suscita emozioni, da che parte arriva l’onda emotiva, e valutarne il merito, senza accettare pedissequamente nulla. Non si tratta di una ricetta originale o rivoluzionaria. Dovremmo comportarci così sempre, ma abbiamo dismesso alcune consuetudini che salvaguardano la nostra identità. Non ci sono più principi, valori, ideali che ci aiutano ad essere quello che siamo, la nostra solitudine ci rende fragili e preda di imbonitori e furbissimi commedianti. Ci siamo troppo preoccupati della folla che ci trascina e poco e niente della solitudine che ci rende inermi.

Torniamo a pensare, insomma. Per esserci, come ci ammoniva qualcuno, importante con il suo: “cogito, ergo sum”.

