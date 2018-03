🔊 Ascolta l'articolo

Nuove alleanze per la promozione e il rilancio del territorio regionale. Se ne discutera’ venerdi’ 16 marzo nel corso della tavola rotonda intitolata ‘Divina Bellezza. Dal Vaticano alla Sicilia in rete per la cultura’. Appuntamento nella Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, a Palermo, a partire dalle 18. A organizzare l’evento la Regione Siciliana e la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, insieme ad Arcidiocesi di Palermo, Vatican Media e Officina della Comunicazione. Previsti gli interventi del presidente della Regione, Nello Musumeci, del prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, monsignor Dario Edoardo Vigano’, del direttore dell’Ufficio pastorale Beni culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, don Giuseppe Bucaro, degli amministratori di ‘Officina della Comunicazione’, Elisabetta Sola e Nicola Salvi, del direttore degli Affari istituzionali di Terna Spa, Stefano Conti, e di Alberto Angela, in collegamento via streaming. Al centro del dibattito il ruolo dei media e delle produzioni audiovisive, quale veicolo di promozione di territori ricchi di tesori artistici, piu’ o meno nascosti. La tavola rotonda sara’ l’occasione per promuovere le location siciliane inserite in ‘Divina Bellezza.

Alla scoperta dell’arte sacra in Italia’, la serie documentaristica in 10 puntate, realizzata con la partecipazione di Alberto Angela, sotto l’egida delle istituzioni comunicative vaticane e con la produzione esecutiva di Officina della Comunicazione. Elemento chiave e’ il coinvolgimento emozionale, reso possibile da una struttura narrativa combinata con l’innovativa tecnologia 4K per immagini immersive con un elevato livello tecnico. Si tratta di un nuovo paradigma inserito nella strategia della Segreteria per la Comunicazione, spesso supportata dalla piattaforma satellitare gratuita Tivu’sat per la trasmissione di contenuti in altissima qualita’. Tra gli sponsor privati che hanno sostenuto la produzione anche il gruppo Terna Spa. La collana e’ stata distribuita nei mesi scorsi in formato dvd, in collaborazione con Rai Com, attraverso le testate del gruppo editoriale Gedi. Due le citta’ siciliane coinvolte, a cui sono stati dedicati dei focus: Palermo (con l’oratorio di San Lorenzo, la chiesa della Martorana e il Duomo di Monreale) e Siracusa (con il Duomo, le catacombe e Ortigia). Alcuni frammenti video saranno proiettati durante l’incontro a Palazzo d’Orleans. La realizzazione della collana ha offerto diversi spunti di riflessione, sia in considerazione dell’apprezzamento dimostrato dal pubblico, sia sul piano delle sinergie organizzative.Una inedita rete di collaborazione, composta da diocesi, istituzioni locali e aziende, si e’ infatti costituita attorno al progetto, che ha scommesso sul racconto e la promozione di importanti realta’ storico-artistiche del territorio nazionale. La Regione Siciliana, nel ruolo cruciale di supporter, ha garantito interventi di consulenza culturale, di mediazione e facilitazione burocratica, di pianificazione logistica e organizzativa: un modello operativo che, grazie al network avviato, diventa valido modello per il futuro, in vista di nuovi, ambiziosi progetti di valorizzazione culturale. (ITALPRESS)

