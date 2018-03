Governo. Se Mattarella consultasse Papa Francesco. E Salvini il Vangelo…

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo o un governo diverso da quello che la volontà popolare ha espresso”. Luigi Di Maio, leader del M5S, giacca e cravatta da broker londinese, parlando alla stampa estera, è stato risoluto, addirittura icastico. Parole rigorose. Fanno immaginare la Bibbia. Il giuramento, l’obbedienza, il viatico che non ammette deroghe.

Matteo Salvini, ha proclamato il “non possumus”. Con parole sue, che fanno da pendant alla felpa indossata con la consueta disinvoltura. Si sente a suo agio nell’ora del trionfo. Niente intese con il PD. Abbiamo lavorato per mandare a casa Renzi, non possiamo stare a braccetto con lui. Il tono è più scanzonato, ma le parole altrettanto inequivocabili. Il martirio piuttosto che un patto con il nemico.

Di Maio promette di rispettare la volontà del popolo, non aggiunge altro. Intelligenti pauca? Non affronta il “come”, illustra il bisogno. E allora? Il popolo ha preferito il Movimento, ma non nella misura necessaria, il leader dovrebbe cercare altrove quel che il popolo non gli ha concesso.

Salvini ha escluso un’alleanza con il PD (e il Pd con la Lega), ma ha ribadito il diritto di formare il nuovo governo, essendo il leader della coalizione più votata. Anche lui, come Di Maio, ha l’onere di cercare altrove quel che manca. Ed infatti ha indicato le modalità di reperimento dei consensi parlamentari. Si rivolgerà ai singoli deputati e senatori. Niente accordi con partiti esterni alla coalizione. L’ottimismo della volontà.

Silvio Berlusconi, pragmatico, riserva a sé la regia della coalizione (all’insaputa di Salvini), e rivolge attenzioni verso il Pd. Con il M5S nemmeno a parlarne per la composizione del governo, nonostante i dem abbiano appena ribadito la decisione irremovibile di rimanere all’opposizione.

Matassa ingarbugliata. Eppure…Salvini ha messo al bando Renzi, ma non Di Maio. E Berlusconi ha messo al bando il M5S, ma non il PD.

Dove incastonare la responsabilità richiesta dal Capo dello Stato? La coalizione di centrodestra si prepara alle consultazione del Capo dello Stato con le idee chiare. Si appellerà ai willings, i volenterosi, senza bandiere. Di Maio chiederà a Mattarella che venga rispettata la volontà del popolo.

La sappiamo bene che i partiti – quelli che hanno vinto, o perso – recitano un copione per il pubblico e un’altra parte in privato, ma quando si arriverà alla stretta i vincitori dovranno fare dei passi avanti per trovare i parlamentari che servono a guadagnare la maggioranza. I responsabili, insomma, coloro che al tempo di Berlusconi prima, e di Renzi dopo, si “immolarono” sull’altare della patria, abbandonando i gruppi parlamentari (d’opposizione) nei quali erano stati eletti per tenere in vita il governo.

Salvini aspira ai “responsabili” e lo ha detto con chiarezza, ma allo stato non sa dove trovarli. Nel Pd, nemmeno a parlarne. Qui c’è qualche margine, molto modesto, per un aiutino al M5S, nessuno per il sostegno alla Lega.

Non ci deve meravigliare se il linguaggio dei protagonisti è duro e crudo, il ritorno alle urne non è affatto una ipotesi peregrina, e bisogna arrivarci con le carte in regola. Chi sbaglia una mossa perde quello che ha ricevuto.

La posizione più confortevole, paradossalmente, ce l’hanno i dem, gli sconfitti. Basterà che ubbidiscano alla volontà del popolo – loro sì – ed il gioco è fatto. Non potranno limitarsi a guardare la partita dagli spalti, però. Dovranno pur dire ciò che sono disposti a sostenere – in economia, nel rapporto con l’Europa, nei diritti civili ecc – altrimenti la loro opposizione sarà più sterile di quella dei grillini della legislatura precedente.

Quali arti dovrà usare il Presidente della Repubblica per proporre una soluzione che eviti le urne? Da uomo di profonda fede cattolica, si raccomanderà al Padreterno.

Qualche buontempone suggerisce di cercare Oltretevere l’illuminazione, ma Papa Francesco non ha maggioranza nemmeno in Vaticano. Gode del favore di Dio, che non ha diritto di voto in Parlamento. La sua predicazione a favore degli ultimi viene ascoltata con l’animo lacerato dai tanti cristiani che durante la messa domenicale obbediscono al Vangelo e poi le priorità sono altre. Con l’eccezione di Matteo Salvini. Lui sì che porta il Vangelo fuori dal Tempio, lo mostra al popolo insieme con il Rosario. Che è quello che conta. Il popolo ama le parabole…

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.