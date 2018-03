La Grande Guerra in Forza Italia scuote Arcore. Tutti i fighters in campo

🔊 Ascolta l'articolo

Nemmeno la sinistra, che pure ci mette tutta la sua buona volontà, riesce a competere con Forza Italia in fatto di ribellismo. La Sicilia è una fucina nell’arte del rimettere tutto in discussione. Sono più le giornate in cui si confligge che quelle in cui si opera, dialoga o fraternizza per raggiungere uno scopo. Uno qualsiasi, buono o cattivo che sia. In questo panorama lasciare il podio richiede tenacia, stakanovismo, risolutezza. Sono doti che i ribelli permanenti di Sicilia possiedono, native, a prescindere dalla causa per la quale combattono.

Forza Italia è un partito-non partito. Né carne né pesce. Dominato da un capo, fondatore-finanziatore reggitore, monarca assoluto, circondato da una corte di fedeli e inquieti personaggi, perennemente impegnati ad impedire che il Capo assegni gerarchie vantaggiose ad alcuno. Tutti i delfinati si sono consumati nel volgere di poco tempo. Ciò che sopravvive, oggi, ad Arcore è il potere della compagna del Capo, Pascale, regina discreta ma risoluta.

La Sicilia è la patria del ribellismo in servizio permanente. Cambiano i nomi ma non il frondismo. La monarchia è assoluta ed ha sede a Arcore, ma l’anarchia è relativa, fa parte della storia e viene tollerata, perché offre alcuni aspetti positivi, come l’impossibilità ad alcuno di salire su un gradino più alto degli altri.

In questa pentola a pressione c’è un nome che occupa l’agenda azzurra sin dagli anni della fondazione, i mitici anni novanta. E’ quello dell’attuale Presidente dell’Assemblea, che nasce politicamente grazie a Cesare Dell’Utri, suo il battesimo politico, e di Silvio Berlusconi, ex datore di lavoro e poi “padrino” onorario. Miccichè ha goduto di una tutela invidiabile, eppure anche lui è stato protagonista di una ribellione infuocata, al punto da condurre alla creazione di un nuovo partito. L’episodio sorprese così tanto che si sospettò perfino un consenso del Capo. Cesare Dell’Utri lo disse tante volte. Il legame fra il suo figlioccio e Silvio Berlusconi era indistruttibile, sarebbe bastato un fischio e il ribelle sarebbe tornato a casa. Così fu, dopo qualche tempo.

La conferma del vaticinio di Dell’Utri l’abbiamo sotto gli occhi, è il ritorno di Gianfranco Miccichè ad Arcore con tutti gli onori e la sua nomina a commissario di Forza Italia in Sicilia, propiziata da un tentativo, audacissimo del predecessore di Miccichè, il senatore Gibiino, di dare una qualche veste di democrazia al partito nell’Isola.

Gibiino si “agitava”, perorava la causa dei congressi e delle elezioni del gruppo dirigente, spaventando la rappresentanza parlamentare. E nella corte di Arcore, Fitto Toti e altri , infatti, si combatteva la battaglia, persa in partenza, di trasformare il regno in repubblica democratica. Se fosse passata la strana idea del senatore Gibiino in Sicilia, avrebbe creato un precedente pericoloso: Forza Italia sarebbe diventata altra cosa, un partito vero e litigioso come gli altri.

Il ribellismo, comunque, conosce delle pause. Quando si approssimano gli appuntamenti elettorali, come per incanto, i ribelli scompaiono dalla circolazione, perché ricevono ognuno la loro collocazione, e il partito mostra il volto dell’unità.

Siamo arrivati alla fine della storia. Le elezioni regionali hanno regalato al figlioccio di Dell’Utri e Berlusconi, il laticlavio. L’impensabile ritorno alla massima carica istituzionale dell’Assemblea regionale siciliana. Due poltrone per uno: commissario e Presidente del Parlamento regionale. Potere sconfinato e inattaccabile. Fino a un certo punto. Passate le elezioni, infatti, il ribellismo riaffiora. Quattro deputati regionali guidano la fronda: Rossana Cannata, Tommaso Calderone, Riccardo Gallo e Marianna Caronia. E c’è un quinto inquieto “cliente” della coalizione, Vincenzo Figuccia, che conduce una guerra personale contro Miccichè, giorno e notte, senza soste.

Se dovessimo riferire sulle motivazione, non riusciremmo a concludere la nostra storia. La querelle, formalmente, nasce dal giudizio che i quattro deputati danno del risultato del 4 marzo Miccichè e il suoi vice, Francesco Scoma. Ritengono che il risultato sia lusinghiero: il 21 per cento è la percentuale più alta fra le regioni, rivendicano.

I ribelli la vedono diversamente: rispetto alle regionali si tratta di un tonfo, che ha provocato un danno irrimediabile a Forza Italia, facendogli perdere la corsa interna con la Lega. E questo danno sarebbe stato propiziato dal plenipotenziario siciliano, Miccichè, che nella composizione delle liste avrebbe avuto una unica cura, favorire smaccatamente i suoi amici. Perciò Miccichè e Scoma devono lasciare le cariche.

Insomma, siamo alle solite.

Miccichè ha scatenato tutti i solidali, le redazioni sono state inondate da dichiarazioni a lui favorevoli. E anche chi non ha in gran spolvero Miccichè, come l’ex Presidente del senato, Renato Schifani, fa di necessità virtù, appellandosi al buonsenso ed al bisogno di serrare i ranghi. La corte di Arcore, tuttavia, scalpita. Si contava sulla Sicilia, le aspettative create dall’ottimismo di Miccichè e dal trionfo alle regionali avevano emozionato Berlusconi. La delusione offre una sponda ai ribelli.

La posta è alta. Le ribellioni forziste, infatti, mettono in ambasce Nello Musumeci. La maggioranza parlamentare del centrodestra, uscita dalle urne di novembre, può contare su un voto in più. E questo voto in più, per giunta, è stato cancellato dal deputato Vincenzo Figuccia, eletto nella lista dell’Udc, ma promotore, recente, di un nuovo movimento politico, del quale per ora si sa poco o niente.

All’orizzonte si addensano tempeste. Ma non è il caso di coprirsi il capo di cenere, il ribellismo è una accezione comune e senza tempo nell’Isola. E l’arte di arrangiarsi, affinatasi nei secoli, ha raggiunto livelli eccellenti. Anche questa tempesta passerà. Con l’aiuto delle stelle?

