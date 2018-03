Agricoltura, Di Pasquale: “errore grave non prorogare la sottomisura 4.1”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“E’ imperdonabile l’indifferenza dell’assessore all’Agricoltura rispetto alle richieste pervenutegli da tutto il settore agricolo per la proroga della sottomisura 4.1, strumento fondamentale per le imprese agricole siciliane e, soprattutto ragusane, per accedere ai finanziamenti indispensabili per la realizzazione di opere fondiarie”. Lo ha detto Nello Di Pasquale, parlamentare regionale del Pd e segretario alla presidenza dell’Ars, intervenendo, a Ragusa, al convegno sul futuro dei fondi PAC, organizzato, tra gli altri, da Confagricoltura e dall’ordine dei dottori Agronomi e Forestali. “E’ stato un errore gravissimo – ha aggiunto – non prorogare la sottomisura 4.1. Più volte avevamo chiesto all’assessore di non sottovalutare l’importanza di questo strumento e di concedere al più presto la proroga. Richieste inspiegabilmente cadute nel vuoto, l’assessore adesso se ne assuma tutta la responsabilita’. Sappia, inoltre, che a breve verra’ sommerso da una valanga di ricorsi assolutamente legittimi”. Di Pasquale ricorda poi gli errori fatti in merito agli accordi internazionali che stanno penalizzando l’intero settore agricolo. “Cosi’ come certi accordi ci vengono imposti dall’alto -conclude- noi abbiamo l’obbligo e il diritto di rispettare tutte le norme degli accordi, specie quelle salvaguardia. Mi riferisco in particolare agli accordi Euromeditterranei, nei quali e’ stato disatteso l’articolo 7, proprio quello sulla tutela dei nostri agricoltori, che subiscono una concorrenza sleale da Stati come il Marocco”.

(ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.