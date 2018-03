Rispunta la questione meridionale, all’insaputa dei vincitori. Grillini ignari, leghisti smarriti

🔊 Ascolta l'articolo

Sono tempi strani. I fatti s’incaricano di dare un significato a ciò che accade. E’ rispuntata la questione meridionale, scomparsa dall’agenda dei partiti. Sono stati gli elettori a imporla con forza, senza se e senza ma. La geografia del voto non lascia dubbi: il Mezzogiorno d’Italia ha assestato una batosta ai partiti che hanno governato il Paese, preferendo in misura quasi plebiscitaria il Movimento 5 Stelle.

Sia il centrosinistra, quanto il centrodestra hanno perso la fiducia degli elettori. E’ uno strappo non di poco conto, così netto e inequivocabile da non potere essere ignorato. Alla secolare divisione dell’Italia economica, Nord ricco e Sud povero, si è sovrapposta la separazione politica. Il ribellismo democratico consumato nei seggi meridionali veste le insegne dell’antica questione meridionale, all’insaputa dei vincitori. I 5 Stelle non hanno messo al centro delle loro rivendicazioni il Mezzogiorno d’Italia come problema a sé stante, hanno rappresentato i bisogni e le urgenze di chi sta peggio, ovunque ciò avvenga. La Lega, non più padana, ma nazionale, non ha coniugato il sovranismo o la sua evoluzione nazionale con i bisogni dei Meridione d’Italia. E come avrebbe potuto, essendo politicamente e culturalmente la forza politica che ha affossato la questione meridionale, trasformandola in questione settentrionale (meno tasse e migliori servizi al Nord, locomotiva del Paese)?

E’ l’ennesimo paradosso del 4 marzo. Il ritorno dell’antica “questione”, sprovvista stavolta di paternità politica. Non sarà facile scrollarsi di dosso questo peso. La domanda degli elettori meridionali è chiara, quanto la loro scelta. Una delusione cocente ribalterebbe il giudizio alle prossime urne.

Da dove cominciare? Nonostante tutto, non si parte da zero. Le esperienze fin qui fatte aiutano a capire.

Per un secolo la questione meridionale ha prodotto migliaia di pagine, analisi, programmi, progetti. Nel dopoguerra si assegnarono ai lavori pubblici obbiettivi salvifici, impossibili da raggiungere. Nel anni sessanta il Mezzogiorno divenne programma di governo con l’istituzione del Ministero per gli interventi straordinari e le Partecipazioni Statali: investimenti ingenti nel sud, pilotati dai partiti e dal managment pubblico insediato a Milano. Industrializzazione senza sviluppo, giudicarono gli esperti. Restava la priorità della “locomotiva” settentrionale, restavano i due tempi (prima rafforzare le fabbriche del triangolo industriale, poi il Mezzogiorno) , restava il divario, anzi si allargava.

Negli anni novanta la partecipazione leghista al governo del paese cancellò la questione meridionale, fu abolito il Ministero per gli interventi straordinari (una idrovora di risorse mal utilizzate), si mise il freno alle Partecipazioni statali e si lasciò che raffinazione e petrolchimica distruggessero pezzi di Mezzogiorno. La crisi economica recente ha fatto il resto. La Sicilia, cenerentola in ogni settore, è ultima fra le ultime.

Basterà il pugno sullo stomaco incassato dai presunti colpevoli alle urne per trasformare gli ignari grillini e leghisti padani in meridionalisti duri e puri?

