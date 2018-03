Ora le carte le fa il Quirinale. Verso un governo di “decantazione”, da prima repubblica

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Presto le luci si accenderanno sul Quirinale e il suo inquilino diverrà il protagonista della cronaca politica del Paese. Sergio Mattarella non è avventato, mantiene i nervi saldi e non perde il contatto con la realtà. In più ha un sacro rispetto delle regole, più di quanto ne abbia per il suo radicamento politico e culturale.

Ma deve pur condurre la barca all’approdo desiderato per dare un governo al Paese, rebus sic stantibus. Non è una missione facile, né scevra da pericoli. Qualunque sia la scelta, scontenterà una parte e non saranno rose e fiori. Il ruolo richiede responsabilità, quella che Mattarella ha chiesto a tutti gli attori in campo. Moral suasion, pacca sulla spalla, fervorino e lieve rimprovero, tutto insieme. Non serve a niente, eppure serve. L’appello alla responsabilità è stato infatti accolto con favore unanime, ognuno l’ha interpretato a proprio vantaggio.

Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ha detto che considererebbe un insulto la scelta di non affidargli il compito di formare il governo, almeno “l’esploratore” vuole farlo. E se il tentativo va a vuoto, potrà scaricare il peso del ritorno alle urne ai “no” che dovesse ricevere.

Sull’altro campo, Matteo Salvini scalpita: ha vinto due volte, raddoppiando i propri suffragi e trasformando il suo partito da padano a nazionale, poi ha fatto sua la corsa interna alla coalizione, sorpassando Forza Italia e guadagnando così il diritto di essere il candidato premier del centrodestra. Rispetto a Di Maio vanta un maggior numero di parlamentari allo start up. Non basta, naturalmente, ma è pur sempre su un gradino più alto rispetto al suo avversario (e potenziale alleato).

Le consultazioni al Quirinale saranno precedute dall’elezione dei Presidenti delle due Camere. Sarà un’anteprima interessante, perché potrebbe mettere in circolo convenienze diverse e addirittura, secondo qualcuno, spianare la strada alla formazione di un governo con una maggioranza stabile. Quale? Un gabinetto M5S-Lega con uno strappo non da poco nella coalizione di centrodestra.

Anche Silvio Berlusconi, che ha portato in Parlamento un esercito di fedelissimi, può giocare la sua partita, imponendo un Presidente del consiglio gradito a tutte le parti in un ipotetico governo tecnico, di “decantazione”, di transizione. O della non sfiducia, chiamatelo come volete.

Nel PD prevale la voglia di restare all’opposizione. Nessuna intesa, centrodestra o M5S. Potrebbe togliere la polvere sotto il tappeto una pausa di riflessione, distante dalla stanza dei bottoni. Le adesioni al partito – arrivate da Calenda e Toscani, per esempio – sembrano incoraggiare proprio questa decisione, opposizione responsabile.

Le notizie che vengono da Roma in queste ore assegnano ad un governo di transizione, scolorito, la missione di governare il Paese almeno per un anno, quanto serve perché i partiti si esercitino nella ricerca di una soluzione stabile o decidano di tornare alle urne, con il consenso, indispensabile, di Sergio Mattarella.

La partita non è ancora iniziata, e già c’è chi nasconde gli assi nella manica. Ma se c’è una cosa che ci sentiamo di escludere, conoscendo a fondo l’inquilino del Quirinale, è il successo di bari e furbetti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.