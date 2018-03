uando è cominciata la sconfitta di Renzi? 4 dicembre 2016 o 25 maggio 2014, giorno del trionfo

🔊 Ascolta l'articolo

Checco Zalone sostenne in tempi non sospetti che il problema del centrosinistra era la “incapibilità”. Sembrò una battuta audace, la provocazione di un attore comico, ospite di Maurizio Crozza. Matteo Renzi avrebbe lanciato da lì a poco il verbo della rottamazione, facendo fuori l’intero gruppo dirigente del PD, episodio senza precedenti nella storia politica italiana. L’incapibilità nel contempo avrebbe messo alle corde quel galantuomo di Pierluigi Bersani, facendolo uscire con le ossa rotte dalle politiche del 2013, che pure regalarono al PD un esercito di deputati grazie al premio di maggioranza.

Il sospetto di Checco Zalone calza a pennello per tutta la sinistra e si trasforma in una maledizione. L’incapibilità piomba come una tegola sul capo di Matteo Renzi a causa delle aspettative create dalla rottamazione. Sostituiti Bersani, D’Alema e gli altri big della “ditta”, il segretario si ferma sul pianerottolo. E perde credito. Gli elettori il 4 marzo hanno creduto alle truppe di Luigino Di Maio e di Matteo Salvini. Rottamatori risoluti, latori di impegni rivoluzionari.

Tutto qui? Siamo sicuri che la marcia del gambero Renzi si spieghi con la promessa, non mantenuta, della rottamazione? Quando è cominciata la sconfitta di Matteo Renzi? Il giorno delle sue dimissioni da Presidente del Consiglio? Al ritorno della festa data alla Casa Bianca in suo onore?

La risposta è unanime: il 4 dicembre del 2016, quando gli elettori si recarono alle urne per votare a favore o contro la riforma costituzionale proposta dal governo.

Renzi credette che il popolo italiano volesse una svolta radicale, per esempio l’abolizione del sistema bicamerale. E pensò che la riforma avrebbe suggellato con una svolta storica la sua inarrestabile carriera politica. Se avesse vinto, avrebbe spazzato via tutti i suoi avversari, interni ed esterni, in un sol colpo. Sicuro di sé, ne fece una questione personale, sicché tutti i suoi nemici si coalizzarono, approfittando dell’opportunità che Renzi gli stava offrendo – la testa su un piatto d’argento – e lo sconfissero.

Restava uno spiraglio, tuttavia. La sconfitta avrebbe potuto trasformarsi in una vittoria se quel 40 per cento, ottenuto in solitudine, fosse rimasto intatto. S’era messa male per Renzi, ma avrebbe potuto vincere ancora, ai punto, dopo essere andato al tappeto. Ci sarebbe voluta infatti la seconda batosta, in Sicilia, dopo la scisssione e una fratricida competizione a sinistra, per toglierlo di mezzo definitivamente.

Ma fu davvero quel 4 dicembre a decretare il principio della fine? Qualche dubbio è lecito. Ci sono altre date funeste. Come il mese di febbraio del 2017, la scissione della “ditta”, zoccolo duro del vecchio Pci, che colpisce ancora Renzi in pieno volto, dopo averlo indebolito con il referendum e tramortito in Sicilia.

Azzardiamo perciò una terza ipotesi, la più audace, che sia stato il giorno della maggior gloria, 25 maggio 2014, a segnare il principio della fine.

Com’è possibile, direte, che un trionfo possa invece provocare la dèbacle? Matteo Renzi, con quel “quasi 41 per cento” alle europee, divenne il capo del più robusto partito di sinistra d’Europa e del partito più votato di sempre (con la DC di De Gasperi). Il trionfo deve averlo convinto che poteva permettersi di tutto. Snobbando la “ditta” da un lato ( D’Alema messo da parte, a favore di Federica Mogherini, uno strappo non da poco; ignorato Pierluigi Bersani), e frenandi la rottamazione. Ed è a questo punto che entra prepotentemente in partita la Sicilia, dove il PD raccoglie quel manipolo di parlamentari che navigano da uno schieramento all’altro ogni volta che cambia il vento. Palazzo Chigi tratta con i guanti gialli quelli che contano, e nell’immaginario collettivo diviene un pied a terre dei banchieri grazie ad una incessante campagna di demolizione che trova negli ex dem il megafono più potente, insieme a grillini e leghisti.

Renzi è solo, ma non lo sa. I social, l’attivismo, il contatto con il territorio. Treni e tour non bastano. Nemmeno l’eccellente lavoro del governo Gentiloni basta. Crisi economica superata, emigrazione sotto controllo, o quasi, successi nell’arte e la cultura, una regia oculata nelle vertenze operaie, il ritorno al tavolo del sindacato, il rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico.

Il partito è diviso, lontano dal Nazareno. E la composizione delle liste guarda al futuro Parlamento. Prevale la fedeltà, per impedire nuove fughe. Il terrore di una vittoria di Pirro. La campagna elettorale scopre il disimpegno di molti big, il dissenso pobblico di leader locali (in Sicilia nascono i partigiani del PD), la volontà plebiscitaria di cambiare cavallo. A prescindere.

