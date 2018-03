Il suicidio della sinistra rancorosa in Sicilia e Lombardia. Nel Lazio invece…

🔊 Ascolta l'articolo

“Questa bella alleanza” sperimentata nel Lazio, deve dare il suo contributo “per rigenereare il centrosinistra”. ha detto Nicola Zingaretti, intervenendo dopo aver avuto certezza, con lo spoglio in corso, della sua conferma alla guida della Regione.

Zingaretti ce l’ha fatta, mantiene la presidenza della Regione Lazio. Gori, invece, non ce l’ha fatta, e la vittoria va a Fontana, il candidato della Lega che durante la campagna elettorale ha invocato una maggiore attenzione verso la razza bianca.

Nel Lazio Liberi e Uguali, non senza fatica, ha stipulato un’intesa elettorale con il Partito Democratico. In Lombardia, invece, Liberi e Uguali, l’area scissionista del Pd, non ha voluto sentirne di alleanze elettorali. La frangia più radicale di LeU l’ha impedito. Liberi e Uguali ha raccolto briciole in Lombardia, dove il Pd ha perso la corsa alla presidenza. Idem in Sicilia.

Nel Lazio non è andata benissimo per gli scissionisti, ma certamente meglio che altrove. Zingaretti, ha vinto, e la sinistra governa con il centrosinistra.

Era successo anche in Sicilia, solo tre mesi or sono. Nell’Isola è prevalsa l’incompatibilità fra egli ex del Pd, e i dem isolani. E sappiamo com’è andata. Ha vinto, bene, Nello Musumeci, alla guida di una coalizione di centrodestra, con la Lega e Fratelli d’Italia. Fino a qualche mesi prima le componenti della coalizione di centrodestra erano sparpagliate, l’un contro l’altra armata. Come per miracolo hanno trovato la quadra, ed hanno battuto la temibile concorrenza grillina.

Liberi e Uguali, che concorreva alla Presidenza della Regione, è riuscito a portare a Palazzo dei Normanni, un deputato regionale, Claudio Fava. Da solo. Non è certo un risultato esaltante, anche se Fava si sente a suo perfetto agio, a quanto pare, e non patisce la solitudine.

Il risultato siciliano era abbondantemente previsto. Eppure si è scelta la strada che lo annunciava, irrimediabilmente. Avrebbe dovuto essere una lezione salutare per la sinistra ed il centrosinistra, ma non è affatto bastato. Sono state affrontate le consultazioni politiche con la Durlindana in mano, l’un contro l’altro armati, ed il risultato è la fotocopia di ciò che era avvenuto in Sicilia.

Quando si assegnava al rinnovo del Parlamento regionale un ruolo anticipatore degli equilibri politici nazionali, si aveva ben ragione di farlo. Ma se il sordo non vuole sentire, non c’è proprio niente da fare.

Errani, uomo saggio, ex Presidente della Regione Emilia, passato a LeU con sofferenza, è stato molto severo dopo avere appreso com’è andata: centrosinistra e sinistra hanno subito la sconfitta più grave della loro storia, ha detto, con aria di rimprovero. Verso se stesso e gli altri.

L’opinione, più volte illustrata, da Massimo D’Alema, che Liberi e Uguali avrebbe fatto da diga ai voti in libera uscita dai dem, tenendoli, in qualche modo, a casa, si è rivelata senza fondamento. Pd e LeU insieme totalizzano lo stesso risultato del 2013. La diga è servita a trasferire i consensi dal PD a LeU.

Il Pd unito avrebbe ottenuto lo stesso risultato, forse uno migliore, perché non sarebbe stato penalizzato dalla cattiva immagine che i conflitti interni hanno certamente causato.

I partigiani Pd, nati in Sicilia, sono stati poi il ciliegino sulla torta. In piena campagna elettorale, irritati da una composizione delle liste che penalizzava lo zoccolo duro della sinistra dem, radicata nel vecchio PCI, hanno rivendicato il loro dissenso partecipando attivamente alla demolizione della casa comune.

Ora tutti piangono sul latte versato. Scaricare su Matteo Renzi ogni responsabilità, demonizzarlo, farne il capro espiatoio, come si sta facendo, potrebbe essere un altro errore. Giuste le sue dimissioni, giusta la discontinuità, giusta la necessità di ricominciare, ma sbagliato credere che basti mettere “in sonno” Renzi per ridare ossigeno al PD. Corroso, infiltrato, trattato a pesci in faccia.

La disinvoluta con la quale il partito viene sacrificato, di volta in volta, dai suoi dirigenti, è impressionante. Meglio il partito di plastica, allora, almeno non non c’è bisogno di nascondersi dietro la bandiera dei valori, principi, idee ecc.

