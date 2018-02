I cognomi come brand: Calderone, Catanzaro, Scrima, Satta

🔊 Ascolta l'articolo

CALDERONE

(come Tommaso Calderone, deputato regionale Gruppo “Forza Italia”)

Calderone (Calderon, Calderoni) dovrebbe essere di origine spagnola; potrebbe derivare da un toponimo (in Spagna di paesi di nome Calderon ce ne sono almeno due) o da soprannome legato o a caratteristiche di una località o ad un mestiere (in latino “calideronem” è un tipo di pentola molto grande, in metallo, in ferro, in bronzo, dal fondo tondeggiante). Calderone è molto diffuso in tutta la Sicilia, soprattutto nel messinese (Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Messina, San Filippo del Mela, Milazzo, ecc.), nel palermitano (Palermo, Marineo, Termini Imerese, Carini, ecc.), nel catanese (Catania, Tremestieri Etneo, Trecastagni, Misterbianco, ecc.), nell’agrigentino (Casteltermini, San Biagio Platani, Agrigento, ecc.), nel trapanese (Mazara del Vallo, Castelvetrano, Erice, ecc.), nel nisseno (Gela, Riesi, Butera, ecc.). Famiglie Calderone sono sparse in tutta la penisola, con maggiori occorrenze in Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Puglia, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Campania.

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Calderone, proveniente dalla Spagna, godette nobiltà in Messina dal XV secolo. Francesco Calderone acquistò la baronia di Baucina della quale fu investito il 22/2/1760; per investitura del 26/10/1810 ne fu in possesso un altro Francesco, suo erede. La famiglia risulta iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922. TOMMASO ANTONINO CALDERONE (Barcellona Pozzo di Gotto 30/1/1963), deputato regionale eletto nella lista “Musumeci – Forza Italia”, iscritto nel Gruppo “Forza Italia”. E’ componente della Commissione VI – Salute, Servizi Sociali e Sanitari. Avvocato penalista ha partecipato attivamente alle ultime campagne elettorali sia a livello comunale, sia a livello regionale, pur non impegnato in prima persona in politica. GIANLUIGI CALDERONE (Genova 9/3/1944), regista di origini siciliane. Negli anni Sessanta è assistente alla regia di Renato Bertolucci prima nel film “Il sosia”, quindi nel film a episodi “Amore e rabbia”. Nel 1966 debutta come regista nel cortometraggio “All’apparire del vero”, poi (1969) cura la regia e la sceneggiatura di due film destinati al cinema “Appassionata” e “La prima volta sull’erba” (1975); quest’ultimo gli valse una nomination al festival del cinema di Berlino. In seguito la sua produzione sarà principalmente televisiva. Fra i suoi film: “Don Zeno – L’uomo di Nomadelfia” e “Exodus-Il sogno di Ada” (2007), entrambi miniserie televisive. ALESSANDRO CALDERONI (Genova 1974), giornalista e voce di Radio Montecarlo è fondatore e coordinatore di “Estrema Mente”, un pool di giornalisti investigativi specializzato in inchieste scomode, storie di vita e nuove tecnologie. Collabora con alcuni tra i maggiori periodici italiani, fra cui Panorama e “Il Venerdì di Repubblica”. Ha pubblicato “Sopra le righe”(2005) e “Il linguaggio occulto della pittura”(2007).

CATANZARO

(come Michele Catanzaro, deputato regionale Gruppo P.D.)

Il cognome deriva dal toponimo Catanzaro, capoluogo di provincia calabrese, il cui nome proviene dal greco medioevale katantzàrion (καταντζαριον ), composto dal termine greco “kàto” (giù, in basso, di sotto) aggiunto al termine arabo “anzār” (terrazza) = terrazza situata in basso (la città sorge in basso, ai piedi della Sila). Katantzàrion potrebbe derivare, inoltre, dal verbo greco “katartizen”, che significa preparare, confezionare, lavorare (la seta). Il toponimo per indicare il luogo di origine del capostipite. Catanzaro è diffuso soprattutto in Sicilia, nel catanese (Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Acireale, Giarre, ecc.), nel messinese (Messina, Milazzo, Santo Stefano di Camastra, San Fratello, ecc.), nel palermitano (Palermo, Cefalù, Villabate, Marineo, ecc.), nel trapanese (Alcamo, Trapani, Partanna, ecc.), nell’agrigentino (Sciacca, Ribera, Menfi, ecc.), nel siracusano, ma ha grossi ceppi anche in Puglia (Lecce, Bari, Brindisi) e in Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone); è presente, inoltre in quasi tutte le altre regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Campania, Veneto, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. MICHELE CATANZARO (Sciacca 4/4/1981), deputato regionale eletto nella lista “PD Micari presidente”, iscritto al Gruppo PD; è vicepresidente della Commissione II – Attività produttive. Commercialista, renziano e vicinissimo al sottosegretario Faraone, si era candidato alle Regionali nel 2012, nella lista Cantiere Popolare (Gruppo politico siciliano di centro-destra) giungendo secondo dopo Totò Cascio. Staccatosi da quella esperienza e approdato nel centrosinistra, Catanzaro, con il congresso cittadino del PD di Sciacca, viene eletto segretario cittadino: il gruppo dirigente all’unanimità lo indica quale candidato all’ARS per la provincia di Agrigento e sostiene la sua elezione nel novembre dell’anno scorso. GIUSEPPE CATANZARO (51 anni), imprenditore, socio fondatore e amministratore di società che operano in settori energetici, ambientali e immobiliari; presidente di Sicindustria, eletto il 14 marzo del 2017. Già componente di organismi pubblici e privati (banche) impegnati a supporto della crescita delle imprese, all’interno del sistema confindustriale ha ricoperto diversi ruoli: vicario di Confindustria in Sicilia; presidente dei giovani di Confindustria Agrigento; presidente di Confindustria Agrigento; componente del Gruppo tecnico Ambiente di Confindustria; componente supplente della Commissione di saggi per l’elezione del presidente nazionale di Confindustria. GIOVANNI CATANZARO, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in servizio presso l’Osservatorio di Astrofisica di Catania, docente di Geografia Astronomica del corso di laurea in Scienze Ambientali e Naturali presso l’Università degli Studi di Catania. Esperienza da ricercatore nel 2000 presso la “Johns Hopkins University” di Baltimora, nel team di lavoro che studiava le stelle calde osservate dal telescopio spaziale FUSE (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer), Giovanni Catanzaro nel corso degli ultimi anni si avvale, per le sue ricerche, dell’utilizzo dei più moderni strumenti astronomici installati presso gli osservatori dell’ESO (European Southern Observatory) sulle Ande cilene e del Telescopio Nazionale Galileo (TNG) dell’isola di La Palma dell’arcipelago delle Canarie. Attualmente fa parte del team internazionale di astronomi che si occupa di gestire i dati del telescopio spaziale Kepler (lanciato nel marzo del 2009), la cui missione principale è quella di scoprire i pianeti di tipo terrestre che orbitano attorno ad altre stelle; ha lavorato con il telescopio di ultima generazione LAMOST installato in Cina, dove ha partecipato in qualità di responsabile scientifico al congresso di presentazione del lavoro, svoltosi a Pechino nell’agosto del 2014. Ha firmato più di 80 articoli su riviste internazionali che si occupano di numerosi campi specifici di astronomia.

SCRIMA

(come Stefano Scrima, musicista, scrittore, filosofo)

Scrima ha alla base soprannomi dialettali derivati dal termine meridionale “scrima” (scriminatura), che è la linea, laterale o centrale, di spartizione dei capelli pettinati. Il cognome si riferisce probabilmente a capostipite che esercitava il mestiere di barbiere o che si pettinava sempre in modo ordinato. E’ un cognome meridionale che ha ceppi in Campania (nell’avellinese), e in Sicilia, nel palermitano (Palermo, Bagheria, Monreale, Corleone, Santa Flavia, Belmonte Mezzagno, ecc.); famiglie Scrima sono attestate anche nel messinese (Sant’Agata Militello, Giardini Naxos), nel catanese, nell’agrigentino, nel trapanese e in alcune altre regioni italiane (Puglia, Toscana, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. STEFANO SCRIMA (Cremona 1987), musicista, scrittore, filosofo. Laureato all’Università degli studi di Bologna, ha studiato all’Universitat di Barcelona (Erasmus) ed è stato visiting student all’Universidad autonoma di Madrid. Presso l’Università di Roma “La Sapienza” ha conseguito il titolo di master universitario in “Digital Heritage. Cultural Communication Trough Digital Technologies” (dedicato alla comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso gli strumenti digitali). Collabora con numerose riviste e case editrici (Sitosophia. Intossicati di cultura, Deckard. Cultura scientifica e filosofica, Fogli e parole d’arte.) ed è membro del comitato scientifico della rivista “Paideia” e della collana “Pratica filosofica” di Kien Publishing International”. Ha pubblicato: “Non voglio morire. Miguel De Unamuno e l’immortalità”, Bologna 2015; “Esistere. Gide, Sartre e Camus”, Bologna 2015; “Nauseati”, Viterbo 2016; “Il filosofo pigro. Imparare la filosofia senza fatica “, Genova 2017. FRANCESCO SCRIMA (Favara 5/12/1949), docente, sindacalista, dal gennaio 2016 presidente del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). Laureato in pedagogia, ha insegnato nella scuola primaria di Milano e Palermo. Segretario del Sinascel-Cisl di Palermo, nel 1993 è entrato a far parte della segreteria nazionale del Sinascel-Cisl, nel 1997 diventata CISL-Scuola per effetto della fusione del Sinascel (Sindacato scuola elementare e materna) con il Sism (Sindacato italiano scuola media). Nel 2004 ha assunto la carica di segretario generale della Cisl – Scuola, mantenuta poi fino al 2015. Dal 2005 al 2015 ha diretto la rivista mensile “Scuola e Formazione” ed è presente con ampia attività pubblicistica in riviste di settore e su quotidiani; ha preso parte come relatore a numerose iniziative organizzate da istituzioni pubbliche e associazioni sui tempi della scuola, della formazione, del lavoro, della politica nazionale; dal 2016 è direttore del Centro Studi della CISL. FRANCESCO SCRIMA (Palermo 11/10/1961), docente, giornalista, scrittore, sceneggiatore. Laureato in lettere classiche, dopo aver lavorato come giornalista per il “Giornale di Sicilia”, ha insegnato nei licei. Ha collaborato con alcune riviste e ha pubblicato liriche, racconti e testi teatrali. Nel 1983 ha vinto il premio “Poesia contro la mafia” con la lirica “Rabbia”. Suoi libri: “La notte dentro” (1997-2011), “La spiaggia e il fuoco” (1990), “Per avido amore”(2003), “L’acquario” (2009), “L’ombra dell’addio”(2013), “In nessun luogo mai”(2016).

SATTA

(come Melissa Satta, modella, showgirl, attrice)

L’interpretazione prevalente vuole che il cognome Satta derivi dal logudorese “s’atta” o “atza” (nel tardo latino “acia” e antico “ăcĭēs – ăcĭēi” = punta o spada), che indica il filo di lama del coltello, ma anche della scure o della spada. Metaforicamente indica persona ardita, coraggiosa (M. Francipane). Cognome tipico e specifico della Sardegna è ampiamente diffuso nelle zone di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro, Cagliari; è attestato, inoltre in quasi tutte le regioni italiane con punte più alte in Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, ecc. In Sicilia è presente solo in alcune province, nel messinese (Alì, Alì Terme, Lipari, Capo d’Orlando), nel siracusano (Siracusa, Augusta), nel palermitano (Palermo), nel nisseno (Caltanissetta), nel trapanese (Castelvetrano).

Riferimenti storici e personaggi. La famiglia Satta è iscritta nell’Elenco Ufficiale Italiano con il titolo di cavaliere, trasmissibile ai discendenti maschi legittimi e naturali e con i titoli di nobile e don trasmissibili ai discendenti legittimi e naturali d’ambo i sessi. Con diplomi dell’11 marzo 1642 venivano concessi a Francesco Satta Sotgiu i titoli di cavalierato e di nobiltà e l’uso delle armi gentilizie, trasmissibili ai figli e discendenti maschi. Nelle Corti generali, tenute in Cagliari sotto la presidenza del viceré, conte di Montellano, nal 1698, furono abilitati 31 membri di questa nobile ed antica famiglia, tutti residenti nei villaggi della parte settentrionale dell’isola, eccezione fatta per il dottor Agostino, residente in Iglesias. Nell’elenco dei feudatari e dei nobili esistenti nei villaggi della provincia di Nuoro, compilato nel 1822 dalla Regia Prefettura e trasmesso alla Regia Segreteria di stato e di guerra presso il viceré di Sardegna, erano compresi i nomi di don Francesco, don Giuseppe e don Luigi Satta residenti a Gavoi. Nell’elenco compilato dalla Regia Prefettura di Sassari, nello stesso anno 1822, era compreso il nome di un Gabriele Satta residente in Nulvi- Da questi discendono le varie famiglie iscritte nell’Elenco Ufficiale Nobiliario Italiano del 1922. MELISSA SATTA (Boston 7/2/1986), modella, showgirl, attrice, testimonial in varie campagne pubblicitarie per Cotonella, Wella, Peugeot, Calzedonia, Patrizia Pepe, Stroili, Avon Mark, ecc. Finalista classificata seconda nel concorso di bellezza Miss Muretto (2003); nel 2005 ha lavorato come valletta in TV nel programma di Canale5 “Mio fratello è pakistano” condotto da Teo Mammuccari, ha acquistato notorietà come velina a “Striscia la Notizia”. Dopo una serie di apparizioni su Mediaset ma anche in Rai, tra il mese di ottobre e novembre 2017 ha condotto il programma in sei puntate “Il padre della sposa”, in onda in seconda serata su La5. ANTONELLO SATTA (Gavoi, Nuoro 1929/2003), giornalista e scrittore; è stato direttore di testate giornalistiche come “Sardegna Oggi”, “Il Giornale” e “Nazione Sarda”, nonché direttore editoriale della casa editrice “Jaca Book” di Milano. Dal 1949 suoi articoli sono apparsi su “L’Unità” e su “Nazione Sarda”. ANTONIO SATTA (Buddusò, Sassari 26/1/1941), politico, deputato alla Camera nella XV Legislatura, eletto nella lista “L’Ulivo” ed iscritto prima nel Gruppo Misto, successivamente del Gruppo “Popolari – UDEUR”

