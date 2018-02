35 seggi in bilico, tutti a Sud. E 3 regioni chiave: Sicilia, Campania e Calabria

🔊 Ascolta l'articolo

Mettiamola così: nel Nord potrebbe prevalere il centrodestra, nel centro il centrosinistra e a Sud è prevista una battaglia fino all’ultimo voto nella maggior parte dei collegi fra Movimento 5 Stelle e centrodestra. Tre regioni infine sono per intero in bilico – fra penta stellati e coalizione berlusconiana – e cioè la Sicilia, la Campania e la Calabria.

Ancorta una volta, dunque, la Sicilia potrebbe decidere le sorti delle consultazioni. Ha già fatto la sua parte, e pesantemente, alle regionali, dove la scissione nel PD ha trasferito il partito di Renzi dalle posizioni di testa alla terza fila, regalando la vittoria a Nello Musumeci, ex fiamma tricolore, Alleanza Nazionale, Fratelli d’Italia e oggi “Diventerà Bellissima”. Liberi ed Uguali hanno incassato, ante litteram, un seggio su 70 all’ Assemblea regionale siciliana sono contenti lo stesso, forse perché hanno piazzato a Palazzo dei Normanni o Claudio Fava, l’uomo più rappresentativo della sinistra “radicale”, almeno fino all’arrivo di Pietro Grasso.

La Sicilia, stando alle previsioni, è contendibile per M5S e centrodestra, dopo il disastroso risultato delle regionali e la scia di veleni e polemiche ha portato con sé nel PD siciliano la composizione delle liste. Veleni che hanno creato una sorta di pre-scissione con la nascita dei “partigiani del PD”, una genialata tutta siciliana, che permette ai promotori di sparare a zero sul partito in piena campagna elettorale, mentre si proclama amore eterno verso il PD. Valli a capire. Le ragioni del cuore e quelle della vendetta da consumare subito.

Una oculata ricerca condotta da studiosi di Quorum-You Trend, pubblicata sul Corriere della Sera con un articolo firmato da Marco Castelnuovo, avverte che saranno i 35 collegi del Sud a decidere la partita del voto e segnatamente, come s’è sopra segnalato, la Sicilia insieme a Campania e Calabria.

Non ci saranno grandi sfide nell’Isola, perché i nomi messi in campo non scaldano i cuori. C’è, è vero, Gentiloni a Catania e Maria Elena Boschi a Messina e Siracusa, ma le loro “lame” si misureranno sui “colori”, l’appartenenza, piuttosto che sul valore degli sfidanti.

Resiste la tradizione della Sicilia che fa la differenza, come nel 94′, con quel 61 a zero che rimane l’incubo del centrosinistra ed il sogno berlusconiano. Resta tuttavia una partita a tre, se si esce dalla Sicilia. Possiamo dunque prevedere con rassegnata sfiducia, per dirla Gramellini, che le tre forze in campo difficilmente otterranno la maggioranza dei seggi alla Camera ed al Senato. Perciò si pronostica una vita breve al prossimo Parlamento. Ma le incognite non mancano. Pietro Grasso ha appena affermato che una intesa con i 5 Stelle non è affatto da scartare. Berlusconi, già da tempo, sostiene che per quanto lo riguarda, Gentiloni può restare dov’è se non avrà la maggioranza. E a Renzi, che vuole tornare a votare, se non vince nessuno, credono in pochi.

