Tempo di scelte per i Partigiani del PD: Aventino o Montagna? Resistenza o…liberi e uguali?

Chissà che cosa ne pensano quelli che hanno fatto la guerra in montagna e hanno tutto il diritto di definirsi partigiani? E come l’hanno presa gli iscritti all’Anpi, l’associazione dei partigiani d’Italia, nata per testimoniare l’appartenenza ai valori della libertà e, quindi, dell’antifascismo?

L’idea di definirsi “partigiani”, senza avere a che fare con la memoria del conflitto bellico e i valori della Resistenza, è nata in Sicilia dopo la composizione delle liste dei candidati alle politiche del 4 marzo. Sono stati alcuni dirigenti del PD, peraltro partecipi della nomenclatura dem, a lanciarla ed a arruolare frondisti in provincia di Palermo e nell’ennese, dove c’è una tradizione di ribellismo di sinistra ben consolidata.

I “Partigiani del PD” hanno adottato uno slogan: Non cambiamo partito, cambiamo il partito”. Una missione, insomma, che accomuna quanti, per un verso o l’altro, credono che il segretario, Matteo Renzi a Roma, e Davide Faraone, abbiano lasciato margini molto modesti alle altre “aree” del partito nell’isola.

I Partigiani hanno scelto “la montagna”, ma non i fucili, nemmeno in senso metaforico, ma non sono affatto turbati dalle insidie che la campagna elettorale in corso possa riservare al partito che intendono cambiare. Non hanno l’intenzione di osservare alcun armistizio, almeno finora, per evitare che a godere della loro rivolta siano gli avversari del PD. Non ha precedenti una fronda pre-elettorale. Il fatto che sia nata in Sicilia, è vero, non sorprende, perché qui c’è una tradizione assai solida di conflitti a sinistra, ma questo non significa niente dal momento che la decisione di incrociare le braccia – un vero e proprio sciopero – potrebbe avere conseguenze notevoli sul risultato. In provincia di Caltanissetta, pur non seguendo i Partigiani, hanno fatto il diavolo a quattro, ma hanno anche sbandierato la loro autonomia. Niente a che vedere nemmeno con Rosario Crocetta, che insieme a Beppe Lumia, c’è rimasto molto male di essere stato escluso dalla competizione elettorale.

Le fronde, dunque, sono tre: la prima è quella dei Partigiani, che fa capo al responsabile dell’organizzazione, Rubino, assai prossimo all’ex assessore e capogruppo parlamentare, Antonello Cracolici; la seconda fronda è quella nissena, che sarebbe stata affidata alle iniziative dei giovani nisseni; la terza si raggruppa all’insegna del simbolo del Megafono, che ebbe il suo momento di gloria nel 2012, e poi si squagliò a Palazzo dei Normanni prima, e alle regionali successivamente.

Gli occhi sono ora tutti per i Partigiani, che appaiono più attrezzati e determinati. Sceglieranno l’Aventino, voltando le spalle al partito, in attesa che le spoglie dei renziani arrivino sulla riva del fiume, o completeranno l’opera, andando in montagna, per organizzare la resistenza? Questa seconda ipotesi potrebbe anche prevedere un concreto sostegno a un’altra parrocchia, per esempio i Liberi e Uguali. Finora, però, nessuno ha fatto menzione di questa opzione, ed è difficile che la strada venga percorsa, se i Partigiani, come affermano, intendono restare nel PD allo scopo di rivoltarlo come un guanto.

Certo è che il PD renziano, almeno in Sicilia, appare sotto assedio. Giusto come accadde nel referendum.

(La foto è del partigiano Massimo Rendina, fra gli uomini più rappresentativi della Resistenza)

