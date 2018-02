Boschi in testa nei sondaggi a Bolzano. Miceli, Navarra e Raciti scalano un posto

🔊 Ascolta l'articolo

Se i risultati dovessero dare ragione ai sondaggi che vedono Maria Elena Boschi in testa con un margine molto ampio rispetto alle avversarie, la Sicilia dem dovrà farla santa subito e magari organizzare pellegrinaggi in Toscana e dintorni.

A Bolzano la sottosegretario alla Presidenza si candida nell’uninominale e quindi in caso di successo non potrà scegliere chi favorire, il Lazio o la Sicilia, ma dve accettare il risultato. La nuova legge elettorale, a differenza del passato, permette la scelta del candidato nel plurinominale, e quindi nel caso nostro in uno dei cinque collegi in cui Maria Elena Boschi capeggia la lista.

La candidata all’uninominale vincente non ha alternativa. O almeno ce n’ha una sola, tornare a casa invece che entrare a Montecitorio (il collegio uninominale è una circoscrizione elettorale che elegge un unico rappresentante, il collegio plurinominale elegge più rappresentanti).

La conseguenza del vantaggio della Boschi a Bolzano è che nei tre collegi in cui i candidati dem seguono in Sicilia la Boschi, collocati al secondo posto, anche per rispettare la norma di genere, fanno un salto e si trovano in cima al podio. Risultano virtualmente eleggibili, quindi, il segretario provinciale di Palermo, Carmelo Miceli, il rettore Pietro Navarra a Messina e Fausto Raciti a Siracusa. Qui, a Siracusa, i margini di elezione si aprono anche a favore della terza candidata al plurinominale, Sofia Amoddio, che è in corsa anche nell’uninominale.

Se tiene il vantaggio della sottosegretaria a Bolzano, la Sicilia conquista grazie all’obbligo di accettazione, un seggio, in più regala fiducia a quanti, dietro la Boschi, sono in debito d’ossigeno a causa della spada di Damocle.

Questi conti erano stati fatti al Nazareno in anticipo? Probabilmente sì perché a Bolzano il PD è alleato con il Südtiroler Volkspartei (SVP, in italiano “Partito popolare sudtirolese”)

, e questo forse spiega, ma fino a un certo punto, il clima surriscaldato di questi giorni in Sicilia; è come se fossero stati mimetizzati i posti migliori.

Difficile, però, comprendere il mal di pancia di Fausto Raciti, il cui secondo posto è in realtà il primo. In una intervista concessa a “La Sicilia” di Catania ha espresso perlpessità sulla composizione delle liste, ed ha lasciato credere di volere abbandonare la segreteria regionale (“il mio mandato è scaduto”), alla vigilia della presentazione dei candidati siciliani (compito affidato proprio a lui).

Può darsi che non sapesse come stavano le cose a Bolzano, che cioè Maria Elena Boschi viene data al 51 per cento (la candidata di centrodestra, Biancofiore al 24, e la candidata grillina al 18 per cento) e che quindi si considerasse in bilico, nonostante il ruolo di vertice nel partito. Ma è una probabilità molto modesta, visto che il sondaggio circola all’interno del Pd romano ed è considerato assai attendibile.

Bisogna comunque aspettare il 5 marzo prima di procedere alla santificazione di maria Elena Boschi, che intanto mezzo miracolo l’ha fatto in quel di Bolzano. Deve completarlo, è la parte più difficile.

