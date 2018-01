Libia, Video. Violentò una ragazza. Torturato e ucciso. Bruciato vivo

🔊 Ascolta l'articolo

La lingua parlata è un dialetto libico. Il Video mostra un giovane legato mani e piedi. Giace a terra, ha il volto imbrattato. Polvere, forse contusioni. Non può muoversi, ma solo rigirarsi su se stesso.

Il giovane è accusato di avere violentato una ragazza insieme ad altri. La ragazza si chiama Hayyat. Viene sottoposto ad un interrogatorio, a conclusione del quale, c’è una voce che ordina di preparare “la sepoltura di quest’uomo”. Verrà ucciso. Arso vivo, secondo il nostro informatore. Ma non abbiamo certezza che questo avvenga, il Video non riprende l’esecuzione. Meglio così. E’ assai probabile che venga messo a morte, comunque.

Quanti eravate, in quanti avete violentato la ragazza, quattro?

Sì.

Quanti anni hai?

25 anni

Gli altri hanno la stessa tua età?

Non lo so

Sei sposato o non sei sposato?

No, non sono sposato

Dicci i nomi degli altri

Munir, Ramzi

Dacci anche i nomi degli altri

Nessuna risposta. Insistono.Nessuna risposta

Di che razza sei? Come hai trovato il coraggio di violentare una ragazza che piangeva davanti a te. Hai ripreso tutto con il telefono?

Non ho telefono.

Vieni da Misurata?

Sì, da un paese vicino a Misurata.

Hai picchiato la ragazza che hai violentato? Dicci chi c’era con te. Chi sono gli altri? L’hanno violentata anche gli altri?

Nessuna risposta. Insistono. Nessuna risposta, Balbettio incomprensibile.

Conosci il dottor ‘Akkasha?

Si, lo conosco.

Quelli che hanno violentato la ragazza si conoscevano? Tu li conoscevi?

Ne conoscevo uno.

Come si chiama?

Munir, ed un altro che si chiama Hamza

Hai violentato altre ragazze oltre a Hayyat?

Nessuna risposta

Abiti nella stessa casa con Munir e Hamza?

No

L’interrogatorio si conclude.

Altra voce. Preparare la sepoltura di quest’uomo.

Fin qui il Video. Non tutto è chiaro. Chi è il dottor Akkasha. Quale milizia libica s’incarica di punire il colpevole dello stupro? Gli Asma Boys, dai quali potrebbe arrivare il Video, sono mercanti di esseri umani. La loro è una fama di ferocia. Il Video vuole dimostrare che non violentano le donne, contrariamente a quanto si sostiene per le stesse rivelazioni delle vittime che raggiungono le nostre coste? La nostra fonte ne ha ricevuti altri, che non depongono a favore degli Asma Boys. Essendo identico il canale, resta l’enigma.

Che non si tratti di una sceneggiata è indubbio. La vittima, legata mani e piedi, è impaurita, soffre. Non può trattarsi di simulazione, come voi stessi potete constatare.

