Tutte le candidature siciliane del PD, salvo complicazioni

ColegiuninominaliCamera

C 171 SICILIA1 C 172 SICILIA1

C 173 SICILIA1 C 174 SICILIA1 C 175 SICILIA1 C 176 SICILIA1 C 177 SICILIA1 C 178 SICILIA1 C 179 SICILIA1 C 180 SICILIA2

C 181 SICILIA2 C 182 SICILIA2 C 183 SICILIA2 C 184 SICILIA2 C 185 SICILIA2 C 186 SICILIA2