Promesse elettorali, prevalgono le abolizioni: bordelli, povertà, tasse, burocrati…

Ottavio Navarra, mio editore di riferimento, ha fatto dell’empatia la sua qualità migliore. Una qualità che ha affinato fino a diventare talento assoluto. Grazie a questa evoluzione riesce a mettere in sordina il virus che ad ogni stagione lo indebolisce, ma non ne frena né l’irruenza, né lo spirito d’iniziativa, grazie ai quali la sua casa editrice macina punti a suo favore, nonostante le difficoltà del contesto. Il virus si chiama “politica” e non ha vaccini. Pur avendo la “P” maiuscola nuota in un mare di “p” minuscole che trasformano bandiere e valori in sottomarche.

L’empatia, dunque. Ottavio Navarra la esercita su Face Book con successo. Alcuni giorni or sono ha posto un quesito impegnativo alla maniata di amici che bivaccano nella sua piazza virtuale. Che cosa aboliresti, ha chiesto d’impeto, mettendo in costernazione un sacco di gente, compreso lo scrivente, propenso a declamare desideri piuttosto che cancellare qualcuno o qualcosa.

E’ arrivata subito la prima risposta, in tempo reale: “La povertà”, ha scritto un’amica FB emotivamente impegnata nel sociale. Ed a quel punto non sono riuscito a fermare il mio impulso: saperne di più. Ho preteso dettagli. “Povertà di spirito o di portafogli?”.

Non ho avuto risposta, caduta nel vuoto. Siccome non nutrivo aspettative e godevo della mia intuizione, il silenzio cosmico non ha suscitato scoramento, né rammarico. D’altra parte non sarebbe stato semplice rispondere. Ho posto uno di quei quesiti che rivoltano come un guanto la nostra anima.Ai poveri di spirito, stando alle Beatitudini di nostro Signore, toccherà il Regno dei Cieli, ma stando alle nostre stralunate consuetudini, non godrebbero di niente, essendo poca cosa sia di qua che di là. Sulla povertà di portafogli poi nostro Signore è molto netto: è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago, piuttosto che un uomo ricco entri nel Regno dei Cieli.

Si è perciò indotti a rispondere che è la povertà spirituale da abolire, se non ci fosse il semaforo rosso di Gesù. Scegliere la fine della povertà del portafogli? Andrebbe bene, se non ci fosse di mezzo la cruna dell’ago. La domanda, quindi, avrebbe irretito chiunque. Non Ottavio Navarra, presumo.

Ma non lo saprò mai, la sua empatia è indirizzata alla collettività, mai all’individuo. Offrendosi alla prima, Ottavio perora valori, principi, buone pratiche, uguali per tutti; offrendosi all’individuo, ha il sapore del favore e della clientela, che la politica con la “P” maiuscola rifiuta, anche quando nuota in un mare infestato da squali.

Poco male, a parte l’amica di FB, nessuno ha proposto in questo scorcio di campagna elettorale l’abolizione della povertà. Tutt’altro. La flat tax, promessa dall’uomo più ricco d’Italia, cioè Silvio Berlusconi, è un bel regalo a coloro che non hanno il problema di attraversare la cruna dell’ago. In compenso, Matteo Salvini vuole abolire la Legge Merlin per fare rinascere i bordelli, la legge Fornero, antipatica a tutti, e i coloured che sbarcano sulle nostre coste. Di Maio vuole l’abolizione di 400 leggi a suo avviso inutili ( ci sarebbe da chiedergli l’elenco, ma il dialogo diverrebbe imbarazzante, il candidato premier preferisce restare in superficie).

Naturalmente ci sono quelli che promettono l’abolizione della burocrazia, degli sprechi e della cattiva educazione. Altri che volano alto e predicano l’abolizione dell’ignoranza ed altri ancora che pretendono l’abolizione degli imbecilli. Un desiderio, quest’ultimo, che venne posto, durante una parata militare, al generale De Gaulle. Il quale per tutta risposta fece notare che sarebbe stato “un programma vasto”, guadagnandosi il diritto a ereditare l’attitudine degli alti ufficiali francesi a dire la cosa giusta al momento giusto (Cambronne,”merde”).

Per quel che mi concerne, quando sento certe corbellerie, vengo rapito da una immagine che mi tiene compagnia nei momenti di scoramento. È la sequenza di un film, tratta da una celebre opera di Pietro Germi, Sedotta e abbandonata. Quella che ci mostra il maresciallo dei carabinieri – cosa sarebbe il nostro Paese senza il loro buonsenso? – con una mano sulla carta geografica dell’Italia, posta giusto sopra la Sicilia. “Meglio, molto meglio”, mormora fra sé e sé il maresciallo, la faccia compiaciuta. “Io non ho capito”, avverte con la faccia stralunata il carabiniere che gli sta accanto in dialetto piemontese. “Tu non devi capire”, ruggisce il maresciallo. “Esegui…”

