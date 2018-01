Dai campi di sterminio al cimitero nel Canale di Sicilia. L’orrore impunito, Video

🔊 Ascolta l'articolo

Una volta tanto le buone ragioni convivono con quelle dei business. La Libia, destabilizzata dalla caduta di Gheddafi, è un pericolo per il nostro Paese. Un pericolo per la nostra economia e per la nostra sicurezza. In Libia si compiono mostruosi crimini, sotto gli occhi dei civilissimi osservatori ed uomini d’affari occidentali. Dalla Libia partono i barconi che fanno arrabbiare Matteo Salvini e che fanno del Canale di Sicilia un cimitero di sventurati. E’ un Paese in mano a predoni che fanno quel che vogliono: violentano, ammazzano, rubano, devastano tutto ciò che gli sta attorno. E non hanno niente a che fare, nemmeno come alibi, con Allah. E’ un esercito di sbandati che non ha bandiere e che fa comodo a chi vuole tenere il Medio oriente e l’Africa araba sui carboni ardenti.

I soldati italiani vanno in Nigeria ad aggiustare le cose. Ma è il Niger il caveau dei predoni, non la Nigeria. L’Eni, di casa a Tripoli, può fare il suo lavoro grazie all’intelligence ed alle dazioni di denaro che elargisce alle bande che svolgono un lavoro di vigilanza. I banditi sono poliziotti e viceversa. L’Italia ha affidato motovedette costruite nei nostri cantieri ai militari del Presidente Serray, l’uomo che piace all’ONU ed all’Europa. I militari libici dovrebbero impedire il traffico di esseri umani, ma non sanno cosa fare. Talvolta contendono alle navi di soccorso i migranti per riportarli in Libia con conseguenze tragiche.

Il governo riconosciuto dall’Onu non controlla nemmeno la capitale, Tripoli, e la sua autorità viene contesa dal generale Haftari, che ha un rapporto speciale con l’Egitto e la Francia. Grazie all’Egitto, l’Italia mantiene un canale con Haftari, che ha una pessima opinione di Serray.

Ci sono guarnigioni di soldati di molti paesi in Afghanistan, la regione dell’oppio e della guerra. Anche gli italiani stazionano lì da anni. In Libia invece nessuno mette piede con le bandiere: gli scarponi restano a mare, dove s’incrociano le flotte militari di mezzo mondo. La Libia è “tabù”. Troppo rischio, troppe milizie. Ci sono i pozzi di petrolio, c’è il gas da difendere. E sul Niger si stanno riorganizzando le truppe del Califfato, per ora in seconda linea, grazie anche agli Asma Boys, i predoni, padroni assoluti di una vasta area a sud di Tripoli.

I loro campi di segregazione e trasferimento dei migranti sono ben protetti, irraggiungibili. In questo inferno si compie ogni sorta di crimine. Abbiamo mostrato dei video che ci danno un’idea di ciò che accade, ma siamo ormai anestetizzati. Si è smarrito il confine fra la fiction e la realtà. Il cuore si è indurito. Sappiamo poco e quel che sappiamo, non vogliamo saperlo. Per il sacchetto da pagare, due centesimi, ci fasciamo la testa, ma per migliaia di uomini che muoiono sotto i nostri occhi, che chiedono di sopravvivere alle loro sventure, offriamo le nostre paure, la nostra diffidenza. Una cosa è pregare Dio, un’altra aiutare gli uomini.

Chi denuncia l’invasione dello straniero (l’Italia ne ha meno che Germania, Francia, Regno Unito), metterebbe in croce un governo che decidesse un intervento umanitario in Libia. Eppure sarebbe polizia militare, togliere il potere dei predoni, stupratori, violentatori, criminali. Ma un governo che s’intestasse l’intervento umanitario verrebbe cancellato alle urne dopo la morte di un solo soldato. Il Ministro dell’Interno, Minniti, ha cercato di creare una cintura sanitaria patteggiando con i capi tribù. Cos’altro avrebbe potuto fare?

Restano perciò gli interrogativi angosciosi che il mondo ingiusto e senza anima ci rilascia ogni giorno. Chi protegge i predoni e i loro campi di sterminio? Chi sono gli Asma Boys? A chi vanno i loro dividendi?Perché le complicità nei paesi di provenienza non vengono allo scoperto? Grazie a qua

li patti convivono le compagnie petrolifere con le milizie? Ed infine: com’è possibile tollerare tanta disumanità, standocene a guardare?

