Il triste destino del Mezzogiorno

Recentemente ho avuto occasione di ascoltare, nel corso di un incontro culturale rotariano, un illustre relatore, il Prof. Pietro Busetta, economista siciliano, del quale

ho apprezzato alcuni importantissimi concetti che ritengo utile partecipare.

Prima della guerra, l’economia italiana era abbastanza omogenea in tutte le regioni.

Nel dopoguerra, però, nel periodo della ricostruzione; al Mezzogiorno è stato destinato un trattamento diverso dal resto di Italia.

Motivi politici, sociali e, forse, anche di altra natura, infatti, hanno fatto preferire di

localizzare la ricostruzione nel nord Italia, senza che, da parte dei meridionali, ci

fosse stata anche una minima reazione a questo trattamento.

Ricordiamoci che la prima autostrada, la A1, quando è stata costruita, si è fermata a

Napoli.

E da allora, pochissimo è stato fatto al Sud.Di ferrovia di Alta Velocità; dalle nostre parti non se ne parla nemmeno. Non dimentichiamo che fino agli anni sessanta c’era anche la ferrovia a scartamento ridotto; ed oggi la maggior parte della rete ferroviaria siciliana è ancora a binario unico.

Si dice che fare il ponte sullo stretto sarebbe uno spreco di risorse, utilizzabili,

invece, in qualcosa di meglio, magari in altre parti del Paese.

Nessun grande evento si tiene in Sicilia. Evidentemente l’EXPO è stato fatto a Milano

e non a Palermo.

Eppure, in Spagna, l’EXPO del 1992 si è tenuta a Siviglia. Sempre in Spagna, se non

sbaglio, le prime autostrade non hanno collegato Madrid e Barcellona, ma il

territorio meridionale della Penisola Iberica.

In realtà, il principio dovrebbe essere diverso da quello comunemente accettato nel

nostro Paese.

Ci si dovrebbe rendere conto che, se esiste una zona economicamente depressa,

bisogna intervenire, in tutti i modi, anche in maniera decisa.

E gli interventi più idonei, quelli in grado di favorire la crescita, sono legati

fondamentalmente al potenziamento (o alla creazione) delle infrastrutture.

In pratica, quelli in grado di favorire in modo diretto l’incremento della produzione, di

beni e servizi, compreso – evidentemente – il turismo.

Ed invece, nel nostro Paese, dopo la guerra, si è pensato di fare tutto il contrario.

Il Mezzogiorno è stato considerato un "ramo secco" o, comunque, un "ramo prossimo alla morte e, per questo motivo, non meritevole di grossa attenzione.

Ma questo non è corretto. Anche il Mezzogiorno fa parte dell’ Italia. Anche il

Mezzogiorno contribuisce, in positivo o in negativo, al PIL nazionale. Anche nel

Mezzogiorno si vota.

Non è vero, quindi, che se si taglia il ramo secco; del Sud l’Italia va meglio. Non è vero che è preferibile destinare risorse in zone dell'Italia considerate più produttive,piuttosto che nelle zone del Sud.

E’ proprio il contrario.

Solo se si creano infrastrutture al Sud si riomogenizza l’economia italiana e, se ciò

accade, il contributo, economico e sociale, del Mezzogiorno potrà avere un peso

significativo nell’economia generale del Paese, con effetti a catena che riguardano

oltre i problemi dell’economia, anche altri importanti problemi (la mancanza di

lavoro e la criminalità organizzata, principalmente) che, purtroppo, contribuiscono a

rendere più brutta l’immagine del Sud.

Aumenterebbe pure il gettito fiscale, per l’espansione del reddito e la diminuzione

dell’evasione.

Quindi, non si chiedono regalie da parte del Governo centrale, non si chiede

beneficenza a nessuno. Si chiede solo di modernizzare i porti, gli aeroporti, le

autostrade e le altre infrastrutture del Mezzogiorno, facendo venir meno gli ostacoli

che, al Sud, impediscono oggi lo sviluppo dell’industria e del commercio.

Bisogna investire, principalmente, sui giovani, evitando che questi debbano essere

costretti ad emigrare, in altre regioni o, peggio ancora, in altri Stati.

Ogni giovane che va via dall’Italia è una grossa perdita. E non solo dal punto di vista

sociale, ma anche dal punto di vista economico.

Non dimentichiamo che la "fuga dei cervelli l’ ;emigrazione dei giovani che

non trovano lavoro in Italia, ci costa quasi un miliardo di Euro all’anno. E se

pensiamo che, raggiunta l’età pensionabile, gli stessi giovani tornano nella maggior

parte dei casi al Paese dell’origine, accade che l’;Italia prima è costretta a ;regalare; ad

altri Paesi la ricchezza spesa per la formazione dei giovani trasferiti altrove, e poi è

costretta ad assicurarne la salute in vecchiaia.

In verità ci sono tanti luoghi comuni che inducono l'opinione pubblica (compresi i

cittadini del Sud) a ritenere corretto il comportamento politico ed economico dei

nostri Governanti.

Si pensa, per esempio, che al Sud si lavora di meno e, forse, si lavora anche male.

Ma sappiamo bene che non è così. Certamente non si tratta di un problema

genetico visto che, tutte le volte che un cittadino del Sud si trasferisce al Nord,

oppure all’estero, raggiunge nella maggior parte dei casi risultati di assoluta

eccellenza (nell’industria, nella scienza, nella Pubblica Amministrazione ed in

tantissimi altri campi).

E’vero che qualche palla al piede esiste. C’è sicuramente la grossa piaga della mafia.

Ci sono anche grossi sprechi, spesso assolutamente "legali", magari legati

all’autonomia regionale.

Ma questo non può costituire un motivo per tagliare il ramo secco. Anzi deve

essere un motivo per incrementare l’impegno per rendere zone depresse

(economicamente e socialmente) in zone uguali alle altre zone d’Italia, affinchè, tutti

insieme, dal Nord al Sud, senza scuse di sorta, si possa contribuire alla ricrescita

dell’intera Italia.

Speriamo che lo si voglia davvero.

