Maltempo, scuole chiuse a Agrigento e Catania, strade allagate a Palermo

Nuovo allerta meteo fino alle 24 di domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un’avviso di allerta meteo arancione fino alle 24 di domani. L’allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, questa sera ha firmato una nuova ordinanza che prevede anche la chiusura degli istituti scolastici

Maltempo anche a Catania. Visto il permanere delle condizioni di allerta meteo arancione , il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con la Prefettura, ha disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Stesso provvedimento anche a Giarre e a Riposto. Lezioni sospese infatti anche nei due comuni del Catanese.

Strade allagate e circolazione in tilt. La pioggia battente che per diversi minuti è caduta su Palermo ha creato disagi da una parte all’altra della città con vie trasformate in fiumi e inevitabili problemi per automobilisti e pedoni. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Le situazioni più critiche in viale Regione siciliana, con i sottopassi all’altezza di via Leonardo Da Vinci e viale Lazio allagati e gli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto in panne. Stessa scena anche nella borgata marinara di Mondello con box e scantinati invasi dall’acqua, in viale Michelangelo, in via Tommaso Natale, in via Ugo La Malfa. Diversi i tombini esplosi per la pressione dell’acqua. (Ftb/AdnKronos)

“Autostrada A18 Messina-Catania all’altezza della frana di Letojanni allagata, un fiume di acqua e fango che si riversa sull’autostrada mettendo a repentaglio l’incolumita’ degli automobilisti. Una galleria con forte cascata di acqua dalla volta”. E’ questo il quadro segnalato dal Codacons, che ha ricevuto numerose segnalazioni “da parte di cittadini siciliani arrabbiati. E nei prossimi giorni si annunciano altre forti pioggie”.

“Occorre intervenire subito per mettere in sicurezza ed effettuare i necessari controlli su una rete autostradale ad alto rischio – afferma il Codacons -. Il Cas deve intervenire immediatamente per evitare conseguenze peggiori. Se necessario, si chiuda al traffico l’intero tratto autostradale”.

L’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’ufficio Legale Codacons Sicilia, rende noto, inoltre, che “a seguito delle segnalazioni ricevute l’Associazione depositera’ un esposto alla Procura di Messina. A 18, non vogliamo assistere ad una tragedia annunciata”, sottolinea. (ITALPRESS).

