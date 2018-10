Manifesto, articolato in 8 punti, di Liberi e Uguali, firmato da Grasso. “Per un Partito di sinistra”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

E’ appena stato pubblicato sul sito www.liberieuguali.it il Manifesto di Liberi e uguali dal titolo “Per un partito. Di sinistra”. Il Manifesto, articolato in 8 punti “sui nodi centrali del presente e del futuro per un partito di sinistra” è firmato da Pietro Grasso che, come spiega nella lettera di accompagnamento, ha fatto una sintesi dei contributi arrivati dal Comitato promotore nazionale di Leu che ha lavorato da primi di luglio fino ai giorni scorsi. “Io -sottolinea Grasso- non ho cambiato idea: voglio, insieme a tutte e tutti voi, contribuire a fondare un partito di sinistra, autonomo e alternativo ai partiti esistenti”. “Le diverse e reiterate prese di posizione pubbliche -prosegue- di apertura a rassemblement più o meno ‘popolari’, legittime ma senza coordinamento alcuno con il coordinamento politico di Leu, mi hanno convinto a fare questa -vi assicuro ultima- forzatura per tutelare il progetto originario, nella speranza che serva far nascere una proposta condivisa per andare avanti, insieme, e costruire Liberi e uguali. Chi intende tornare alla sua vecchia casa politica lo faccia al più presto, e ci lasci proseguire. Perché noi andremo avanti”.

“E’ quello che chiedono -continua- i Comitati territoriali di Leu nati in molte città d’Italia: è quello che chiedono elettori, militanti e dirigenti sui territori, gli stessi che hanno dedicato tempo e risorse alla campagna elettorale che ha portato in Parlamento 14 deputati e 4 senatori, e che meritano più rispetto di quanto riservato loro finora. Meritano la chiarezza di una proposta autonoma e alternativa, non la confusa speranza dell’attesa di un ravvedimento altrui al momento non percepibile”. (Pol/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.