Ars, il governatore denuncia in Aula”Sui rifiuti sono un commissario dimezzato”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Mi sento un commissario straordinario per i rifiuti dimezzato, non mi è stato conferito nessuno dei poteri speciali derogatori al sistema che vige da decenni”. E” la denuncia del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci nel corso del suo intervento in aula all’Ars dove ha riferito sull’emergenza rifiuti.

“Sento dire in giro che sono commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Sicilia, niente di più falso – continua – non è cosi’. Il presidente è commissario solo per sei interventi, tutti circoscritti nella provincia di Palermo e Trapani, con un solo intervento a Casteltermini, in provincia di Agrigento”. E ribadisce: “Insomma, un commissario dimezzato: non ho i poteri per poter derogare ad una situazione in atto da decenni. L’ordinanza del governo centrale e non per iniziativa del governo regionale prevede il trasporto dei rifiuti in eccedenza fuori dall’Isola; trasferire i rifiuti fuori è una richiesta del governo Gentiloni che non è stata negata dall’attuale governo, quindi procediamo su questa linea”.(Ter/AdnKronos)

A Musumeci ha replicato nel corso del suo intervento in Aula durante il dibattito sul nuovo Piano dei rifiuti il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo.”Abbiamo chiesto e ottenuto questo confronto sul tema dell’emergenza rifiuti ma per arrivare alla soluzione del problema e’ necessario accelerare i tempi di attuazione del piano regionale assicurando anche la tutela dei lavoratori operanti nel settore”.

“Nonostante le buone intenzioni – ha aggiunto Lupo – l’azione del governo regionale appare lenta e inadeguata alla gravita’ dell’emergenza e il crono programma del presidente Musumeci sull’attuazione del piano regionale rischia di slittare ben oltre i tempi previsti. Occorre certamente accelerare i tempi della riforma del sistema di gestione integrata e avviare una collaborazione che, accanto a un dialogo costante con l’esecutivo nazionale e a un confronto con la commissione regionale, tenga conto della collaborazione dei sindaci. Il presidente Musumeci – conclude Lupo – sostenga i Comuni costretti a conferire i rifiuti in discariche distanti per i quali avevamo proposto l’istituzione di un fondo perequativo per compensare le differenze dei costi aggiuntivi”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.