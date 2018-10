Sicindustria-Een alla settimana europea delle Regioni di Bruxelles

🔊 Ascolta l'articolo

Sicindustria/Een protagonista oggi della Settimana europea delle Regioni e delle citta’, la quattro giorni in corso a Bruxelles e che ogni anno consente a funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo regionale e urbano.

La Commissione europea ha infatti scelto l’Associazione siciliana degli industriali, si legge in una nota, per presentare a una platea di oltre 90 Paesi i servizi offerti alle Pmi dalla rete Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria e’ partner. In particolare, sottolinea la nota, l’attivita’ di internazionalizzazione svolta da Sicindustria in questi anni e’ stata indicata come best practice a livello europeo anche per il ruolo di supporto alle strategie regionali.

“La Settimana europea delle Regioni e delle citta’ – afferma il delegato per l’internazionalizzazione di Sicindustria, Nino Salerno – rappresenta un appuntamento chiave per favorire la buona governance, la crescita sociale ed economica e la collaborazione tra enti a tutti i livelli. E il fatto che Sicindustria sia stata invitata come esempio di buona pratica e’ un passaggio importante che testimonia il buon lavoro svolto dalla nostra associazione a sostegno delle imprese”.

(ITALPRESS).

