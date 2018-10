Mazara, Blue Sea Land, un terzo delle neoplasie riconducibili alle cattive abitudini alimentari

🔊 Ascolta l'articolo

Lapiace ai Paesi dell’Oceano Indiano aderenti allo I.O.R.A. A Mazara firmato un protocollo d’intesa tra Distretto della Pesca e Crescita Blu e quello e quello della Meccatronica

Ventidue Paesi che si affacciano sulle coste dell’Oceano Indiano aderenti all’ associazione I.O.R.A. (Indian Oceana Rim Association) guardano a Blue Sea Land per la condivisione di buone prassi e di progetti ad alta tecnologia legati alla blue economy del mare. Si è concluso con un protocollo d’intesa tra le aziende siciliane, che presto si apriranno alla collaborazione con i paesi IORA, la terza giornata di convegni di Blue Sea Land, l’Expo dei cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente.

Come ha spiegato il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino “Siamo qui al servizio delle imprese siciliane con l’obiettivo di aprirci a nuovi mercati nel rispetto dei principi della blue economy. E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra il Distretto ed il Polo Industriale Meccatronica Sicilia che presto avvierà la prima missione in Kenia per trasferire il nostro know-how tecnologico”. Lo stesso Presidente Carlino ha dato notizia che, a seguito di alcuni incontri B2B svolti nel corso di Blue Sea Land, è stato siglato un accordo fra un cantiere di Mazara del Vallo e un armatore egiziano per la costruzione di un’imbarcazione da pesca di altura.

Il Sindaco di Mazara del Vallo, On. Nicolò Cristaldi in apertura ha sottolineato il carattere socio culturale di Blue Sea Land spiegando che il futuro del pianeta non si muoverà soltanto attorno al business, ma anche allo scambio di esperienze umane e culturali, di cui Mazara è stata capitale nel Mediterraneo per lingue e religioni.

L’Ambasciatore Massimo Gaiani, Direttore generale per la Mondializzazione del MAECI (Ministero Affari Esteri) ha dichiarato: ”I temi della blu e green economy sono di interesse globale, ed è Blue Sea Land la piattaforma ideale per avviare nuovi sinergie, come aveva intuito Giovanni Tumbiolo”.

Nomvuyo Nokwe, Segretario generale dell’Associazione IORA ha spiegato “L’Associazione dei Paesi dell’Oceano Indiano è nata nel 1997 per volontà di Nelson Mandela, il nostro padre ideale. Oggi essa racchiude 22 Paesi che si aprono sull’Oceano Indiano, realtà geografiche più o meno sviluppate, grandi aree geo-economiche come India e Sudafrica, sino all’ Indonesia ed Australia, da est ad ovest.

Il focus centrale in questi anni di direzione sudafricana, è la blue economy declinata nei suoi assi fondamentali, un’economia non invasiva che non intacchi le risorse naturali, dalla ricerca, alla sostenibilità dei processi della pesca e della cantieristica. Stiamo istituendo gruppi di lavoro specifici anche sulla sicurezza alimentare e nel lavoro, una nostra base è al momento in Oman ed un’altra in Iran dove l’Associazione IORA è già al lavoro nei settori della desalinizzazione e nuove tecnologie”.

Il Ministro dell’Agricoltura del Kenia Mwangi Kiunjuri ha affermato che “il Kenia è all’ interno dello IORA principalmente pe lo sviluppo della pesca industriale sostenibile. L’ impegno del Governo del Kenia è focalizzato a rafforzare la sicurezza in mare coinvolgendo anche la forza navale e l’esercito per garantire la tranquillità degli investitori internazionali. Il nostro Parlamento sta investendo anche sul turismo sostenibile, il mese prossimo Nairobi ospiterà la Conferenza Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile secondo l’agenda dettata dalle Nazioni Unite”.

L’ing. Antonello Mineo Presidente di P.R.I.M.S. Polo Rete Industriale Meccatronica Sicilia, che raccoglie diverse aziende siciliane del settore, ha spiegato che tutto è pronto per la prima missione nei Paesi Africani per il trasferimento di tecnologie della smart-ship, l’imbarcazione da pesca intelligente e sostenibile progettata con l’ausilio delle Università siciliane.

Ordine dei medici di Palermo e Dipartimento regionale della Pesca mediterranea condividono una strategia di indirizzo, sottoscritta in una convenzione, per promuovere comportamenti alimentari corretti sin dalla giovanissima età. Obiettivo: diffondere una cultura dell’alimentazione basata sulla dieta Dieta Mediterranea, ad oggi il regime nutrizionale più validato dagli studi epidemiologici e clinici, con vantaggi dimostrati in salute e in malattia, puntando sulla centralità dei medici per l’appropriatezza del loro ruolo e la capacità di penetrazione sul territorio.

“Le ultime indagini indicano un miglioramento della qualità (e della quantità) dell’alimentazione negli Stati del Nord decisamente maggiore rispetto ai Paesi del Sud. E a dispetto della dieta mediterranea, i bambini italiani sono tra i più obesi d’Europa, con un picco del 38% tra le femmine. Indagini che si sommano ai risultati di trent’anni di ricerca sulle ricadute della nutrizione sulle malattie oncologiche: un terzo di tutte le neoplasie sono riconducibili alle cattive abitudini alimentari. Senza contare che circa il 50% della popolazione è affetto da due o più patologie croniche, come malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. Patologie senili spesso dovute a uno stile di vita e alimentare scorretti sin dalla giovane età”. A tracciare lo scenario, il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Palermo Toti Amato, nonché vicecepresidente della Comem, la Conferenza degli Ordini dei medici dei Paesi del Mediterraneo, intervenendo oggi alla tavola rotonda “Il Ricco Pesce Povero “, nell’ambito della settima edizione di Blue Sea Land, l’expo internazionale dei distretti agroalimentari del Mediterraneo e del Medio Oriente in corso a Mazara del Vallo, nel Trapanese.

“Le scelte alimentari – ha precisato Amato – sono una priorità nel processo di prevenzione e anche la sfida dei prossimi anni perché alimentazione e attività fisica hanno ormai un’efficacia validata sulla salute non inferiore a una terapia farmacologica. Purtroppo questo non è ancora adeguatamente percepito nel rapporto tra istituzioni, medici, cittadini, mondo produttivo e imprenditoriale”.

“Costruire una cultura alimentare sana – secondo il vicepresidente della Comem – è possibile offrendo ai medici competenza e un indirizzo da seguire, ma a condizione di certificazioni reali validate dalla scienza, come accade per i farmaci, creando un’etichetta genetica di alcuni alimenti per renderli facilmente riconoscibili ai consumatori come ‘farmaci naturali'”. “Senza trascurare il fatto – ha proseguito – che scelte alimentari consapevoli sono anche un investimento economico, ambientale e sociale”.

Secondo l’Ipsos, su circa mille casi, la presenza di una certificazione ambientale aumenta del 72% l’orientamento del consumatore all’acquisto di un prodotto e il 51% degli intervistati ha dichiarato la disponibilità a pagare fino al 10% in più per un prodotto certificato.

“E’ in questo contesto – ha concluso il presidente dell’Omceo siciliano – che nasce l’accordo siglato con il dipartimento della Pesca sulle attività di informazione, comunicazione e formazione di medici e professionisti della sanità competenti. Un impegno che si aggiunge ad un altro già avviato insieme all’Ordine dei medici della Sardegna allo scopo di riqualificare in sede europea il valore della Mediterraneità, non solo come valore culturale e identitario, ma come un “problema” di salute su cui effettuare scelte approfondite in un percorso di ricostruzione della relazione uomo-alimentazione, che implica nuovo impulso alla ricerca e indagini genetiche di alcuni alimenti, come i nostri grani antichi o il pesce azzurro. In questo obiettivo, il mio auspicio è coinvolgere anche tutte le ‘sanita’ mediterranee consorziate nella Comem”.

La Conferenza, nata come una struttura ‘motore’ di pace e di osservazione sulla salute nel Mediterraneo, è stata istituita nel 2006 per iniziativa dell’Omceo Palermo e riunisce i medici di 15 Paesi: Grecia, Albania, Slovenia, Italia, Francia Spagna Portogallo, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Giordania, Libano; Egitto e Siria come osservatori.

