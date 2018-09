Musumeci e Armao incontrano Tria, tavolo tecnico sui rapporti finanziari

🔊 Ascolta l'articolo

Un tavolo tecnico per affrontare alcune emergenze legate ai rapporti finanziari fra la Regione siciliana e lo Stato sarà presto istituito a Roma al ministero dell’Economia. Lo ha assicurato il ministro Giovanni Tria al governatore Nello Musumeci durante l’incontro avuto stamane nella Capitale. Il governatore, che era accompagnato dal vicepresidente e assessore all’Economia Gaetano Armao, ha consegnato al titolare del dicastero di via XX settembre un documento che riassume le tematiche sulle quali è necessario arrivare, “in tempi rapidi”, a una soluzione. Sui rapporti finanziari Stato-Regione Musumeci ha evidenziato “la necessità che le Camere procedano celermente alla revisione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano, ferme agli anni Sessanta, la cui mancata approvazione ha reso di fatto inattuato il federalismo fiscale nell’Isola”.

Sul tappeto anche la condizione di insularità. La Regione siciliana, è la tesi di Palazzo d’Orleans, oltre a un’arretratezza del tessuto produttivo dovuta soprattutto alla carenza di infrastrutture, sconta lo svantaggio della propria condizione di Isola, che oltre a tutti costi tipici dell’impresa vi aggiunge quella legata ai trasporti (a causa della non ancora compiuta continuità territoriale per la viabilità via mare, via terra e via aerea). Per l’assessore Armao, “il tavolo tecnico, inoltre, dovrà approfondire la materia dei regimi speciali e in particolare dovrà prevedere una fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini residenti in Sicilia in materia di accise sui carburanti”.

Per quanto concerne la fiscalità delle Autonomie locali siciliane – strettamente legata alle norme di attuazione dello Statuto – il presidente Musumeci ha sottolineato al ministro Tria l’esigenza che “gli Enti locali siciliani per il raggiungimento della piena autonomia finanziaria, che consenta loro di superare le condizioni di dissesto o pre-dissesto ampiamente diffuse, debbano poter contare oltre che sul gettito dei tributi locali anche sulle quote di gettito di tributi regionali e statali”.

Il tavolo tecnico dovrà anche lavorare a un’ipotesi di riassetto del sistema dell’esazione dei tributi nell’Isola, alla luce della normativa regionale che ha previsto, nella scorsa legislatura, la messa in liquidazione di Riscossione Sicilia. Il ministro ha assicurato che il tavolo tecnico esaminerà i temi evidenziati nel documento del Governo regionale e condurrà il lavoro propedeutico a un confronto politico tra il governo della Regione e il governo nazionale. (Loc/AdnKronos)

