Vaccini, retromarcia Lega-M5S  

Fonte: adnkronos.com

Retromarcia della maggioranza sui vaccini. “La maggioranza M5s-Lega della Commissione Affari sociali ha proposto la soppressione del comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge che prevede la proroga dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione scolastica – dichiara il capogruppo Pd in commissione Affari sociali, Vito De Filippo -. Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso”.

“Durante le audizioni, i medici, i pediatri e gli esperti degli Istituti superiori di Sanità avevano contestato nel merito le ragioni di una scelta che metteva a rischio la salute dei bambini. E’ un successo importante – continua De Filippo – ottenuto anche grazie al contributo decisivo dei parlamentari del Partito democratico”.

LA RELATRICE – “Sarebbe sicuramente preferibile rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale intervenendo con una disciplina organica”: è quanto si legge nella proposta di parere di Vittoria Baldino, relatrice M5S del decreto Milleproroghe. Parere con il quale si chiede di sopprimere il comma 3. “La disposizione in oggetto rischia di generare una certa confusione sul piano normativo, anche in considerazione del fatto che essa entrerebbe in vigore ad anno scolastico già iniziato”.

”Il nuovo disegno di legge – aggiunge Baldino – sui vaccini sarà in grado di definire un quadro normativo completo e coerente, che andrà di pari passo con l’istituzione dell’indispensabile Anagrafe vaccinale. L’obbligo e le eventuali sanzioni verranno quindi discussi nella sede opportuna, come è giusto considerata l’importanza di tali temi”.

”Il Milleproroghe contiene anche altri importanti provvedimenti in materia di giustizia, prorogando l’entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni, e di enti locali, a cui viene dato maggior respiro finanziario e possibilità di fare investimenti attraverso, ad esempio, l’attribuzione di un miliardo di euro ai Comuni virtuosi. Inoltre – conclude la portavoce del MoVimento 5 Stelle – sono inserite norme per favorire la ripresa dei territori colpiti da eventi sismici e andare incontro alle esigenze della popolazione interessata, prorogando i termini per il pagamento delle fatture relative ai servizi energetici, idrici, assicurazioni e telefonia associati ai fabbricati dichiarati inagibili”.

