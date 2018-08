OK sbarco 17 migranti, ordine dei medici, 4 donne si rifiutano. Penna, M5S, vuole visti umanitari

🔊 Ascolta l'articolo

E’ iniziato lo sbarco dei 17 migranti evacuati per ‘emergenza medica’ dalla nave della Guardia Costiera ‘Ubaldo Diciotti’. I primi a scendere sono due uomini e una donna che, come da prassi, sono stati foto segnalati prima di essere accompagnati a bordo dell’ambulanza per essere trasferiti in ospedale. Sul Molo di Levante, presidiato da polizia e carabinieri, sono stati attivati i presidi medici con ambulanze e furgoni della Croce Rossa Italiana. Le 11 donne saranno trasferite all’ospedale ‘Garibaldi Nuovo’ di Nesima nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. I sei uomini, invece, al ‘Garibaldi Centro’ nel reparto Malattie infettive. A coordinare lo sbarco gli uffici della Prefettura di Catania. Sul posto i poliziotti della Scientifica.Sono in totale 13 – sei uomini e sette donne – i migranti scesi finora dalla nave della Guardia Costiera Ubaldo Diciotti per ‘emergenza medica’. Altre quattro donne si sono rifiutate di scendere e ricevere assistenza sanitaria in ospedale perche’ a bordo hanno i loro compagni che non vogliono lasciare.

Ispettori del ministero della Salute, medici dell’Usmaf e regionali sono saliti per un controllo medico su nave Diciotti ormeggiata nel molo di Levante del porto di Catania con a bordo 150 migranti ed hanno ordinato lo sbarco di un gruppo di profughi, dodici donne e cinque uomini, che presentavano condizioni di salute bisognose di cure immediate.

. A quanto si apprende, c’è stata una richiesta del comandante perché venissero fatte verifiche in merito alla situazione sanitaria fra i passeggeri dell’imbarcazione,. Gli ispettori effettueranno controlli sanitari coordinandosi con le altre forze in campo, in linea con i compiti di profilassi internazionale. Sull’imbarcazione, ferma da cinque giorni, sono stati portati materiali per l’igiene intima e di prima necessità oltre a tappetini da notte, offerti dalla Croce rossa italiana, presente sul molo.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, afferma di essere tranquillissimo sulla Diciotti. “Sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore”, sottolinea.. Il capogruppo del Pd Graziano Delrio ha chiesto al presidente della Camera Roberto Fico. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte venga con urgenza alla Camera a riferire sulla vicenda della nave Diciotti”.

“Siamo al quinto giorno di blocco nel porto di Catania e le condizioni dei profughi a bordo sono sempre più preoccupanti. È stato sorpassato ogni limite di umanità e di rispetto delle regole. Conte deve rispondere in Aula di un comportamento inaccettabile per la violazione dei diritti umani, delle regole dell’accoglienza e per l’isolamento politico del nostro Paese nel contesto europeo”, ha aggiunto. C’è una presa di posizione di un parlamentare pentastellato siciliano, eletto a Palermo, Aldo Penna. E’ l’unico del M5S a parlare della Diciotti. “I centocinquanta migranti, scrive su Facebook, trattenuti (mi auguro ancora per poche ore) sulla nave della nostra Guardia Costiera hanno tutto il diritto, intanto, di poter accedere alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico”.

“Di più: se l’Ue continuerà a volgere lo sguardo altrove, si potrebbe anche pensare, provocatoriamente, al rilascio di visti temporanei per motivi umanitari, a tutti i migranti recuperati in mare dalla nostra Guardia Costiera”.

“In questo modo, grazie a quanto previsto dal trattato di Schengen – conclude il pentastellato -, i migranti potrebbero muoversi liberamente all’interno dei confini dell’Ue e decidere essi stessi, in autonomia, in quale paese ‘redistribuirsi’. Sicuramente, non sarebbe un’azione che passerebbe sotto silenzio”.

” Il mancato accordo a livello europeo sulla redistribuzione dei migranti della Diciotti è l’ennesima fumata nera che apre una ferita profonda tra il Governo italiano e Bruxelles”. Lo sottolinea in una nota la Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan. ”Se da una parte l’atteggiamento del Governo italiano continua ad essere molto rigido e dai toni palesemente ricattatori nei confronti dell’Europa, dall’altra si continua a registrare una posizione miope ed egoistica da parte della Ue che si è occupata di porre solo norme per il diritto d’asilo che di fatto fa pesare solo sui paesi di arrivo la gestione dei flussi migratori”. Per la Furlan “hanno ragione sia il Ministro Moavero sia il presidente Tajani: pagare i contributi alla Ue è dovere legale degli Stati membri. Aprirebbe un contenzioso lungo e dispendioso per il nostro paese, scavando un solco inaccettabile sul destino della stessa Europa e sulla credibilità del nostro paese. Bisogna confrontarsi con un approccio diverso, con pragmatismo e senso di responsabilità”.

“Per questo obiettivo, tutto il sindacato europeo deve mobilitarsi unito, mettendo in campo una iniziativa comune per rilanciare il processo di integrazione europea. Non si va da nessuna parte drammatizzando la situazione, con scelte demagogiche e populistiche che rischiano di alimentare sentimenti di xenofobia e di razzismo. Questo – conclude – è un atteggiamento che non appartiene alla tradizione sociale e culturale del nostro paese”. Medici per i Diritti Umani, già da due giorni ha fatto richiesta di salire a bordo della nave Diciotti per fornire assistenza medico-psicologica con il proprio team sanitario (un medico-psichiatra e una psicologa entrambi psicoterapeuti, due mediatori culturali) specializzato nell’assistenza alle vittime di tortura e di violenza intenzionale.

“La Capitaneria di Porto di Catania, autorità competente a concedere l’autorizzazione, ha prontamente risposto – spiegano in una nota i Medici per i Diritti Umani – ringraziandoci e assicurando che tutte le necessità sanitarie dei migranti a bordo erano soddisfatte da personale medico anche specialistico. Purtroppo però non risulta che a bordo della Diciotti siano presenti psicologi né tanto meno medici specializzati nell’assistenza di persone che hanno subito molteplici e gravi traumi psicologici. Come anche i non specialisti sanno, nel caso di gravi eventi traumatici (ad esempio terremoti e gravi incidenti stradali), la pronta assistenza psicologica alle persone colpite è una dei primissimi interventi che viene assicurato per prevenire e trattare gravi forme di stress traumatico”.

“Risulta perciò incomprensibile – prosegue la nota – che venga negato questo tipo di assistenza specialistica ai migranti a bordo della Diciotti, molti dei quali sopravvissuti a gravissimi abusi nel loro paese, lungo la rotta migratoria ed in particolare nei centri di detenzione libici”. Inoltre, continua i medici “il prolungato trattenimento a bordo della Diciotti (di fatto una vera e propria detenzione) in condizioni alloggiative ed igienico-sanitarie inadeguate, in una situazione di grave incertezza circa il proprio destino e senza alcuna assistenza specialistica, ha tutte le caratteristiche di una ri-traumatizzazione secondaria. A conferma di ciò nella giornata di ieri i migranti a bordo hanno richiesto esplicitamente un qualche tipo di supporto psicologico”.

“Fermo restando che l’unica soluzione compatibile con il diritto, la dignità umana ed il semplice buon senso resta lo sbarco immediato di tutti i migranti, MEDU torna a chiedere alle autorità competenti di poter aver accesso alla nave Diciotti per poter fornire il necessario supporto medico-psicologico ai migranti trattenuti”, conclude la nota.

“I vescovi di Sicilia si stanno interrogando sulla necessità di passare dalla riflessione ai fatti, meno proclami – pur importanti per risvegliare le coscienze – e più azioni fattive per liberare questi nostri fratelli. Dopo le belle riflessioni, occorre subito mobilitarsi: magari salendo sulla Diciotti e fare con loro lo sciopero della fame? O qualche altra iniziativa di solidarietà che manifesti il volto popolare di una Chiesa impegnata fattivamente su questo problema?”. A dirlo è il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, delegato della Conferenza episcopale siciliana per le migrazioni, intervendo sulla situazione della nave della Guardia costiera attraccata da lunedì sera al porto di Catania, con a bordo 150 migranti, in attesa di essere sbarcati. Una “provocazione” quella del vescovo di Noto, perché “si ridesti in noi l’umanità bella e buona del Vangelo”. Il presule invita a una responsabile presa di coscienza.

“L’umanità ‘buona e vera’ che Gesù ha introdotto nel mondo e che il cristianesimo ha portato in Europa (umanità che dentro processi magmatici ha costruito l’Europa e la sua unità culturale) – dice – ha come segno distintivo l’accoglienza, il prendersi cura, la condivisione del dolore di altri, l’immedesimazione (Edith Stein) che produce ‘simpatia’ ed ‘empatia’”.

“Questa umanità è l’anima dell’Europa e dell’Italia. L’Italia, che per mantenere la linea dura nei confronti dell’Europa insensibile e anestetizzata, nemmeno si commuove per lo sciopero della fame di 150 persone umane, nostri fratelli e amici, resterà ancora ‘bella’, ma ormai ‘senz’anima’. La perdita dell’anima sta già deturpando la bellezza del suo volto, costringendo milioni di cittadini a vergognarsi di appartenere alla nazione. Quale bellezza salverà l’Italia? Non c’è altra via che quella della solidarietà, ‘nuovo nome della pace'”. (Loc/AdnKronos) (Per/AdnKronos)

