Scali siciliani 2/ Cancelleri s’incazza, “mandano a Roma le carte sbagliate”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Prima un incontro a Roma senza documenti al seguito, poi l’invio al Ministero di carte incomplete e, quindi, inutilizzabili. Sulla strada della continuita’ territoriale il governo regionale cammina col freno a mano tirato. E’ assurdo – afferma il deputato 5 stelle all’Ars, Giancarlo Cancelleri – ma sembra quasi che non vogliano portare a termine l’operazione, non ci sono altre spiegazioni. Dopo aver procrastinato l’incontro al Ministero delle Infrastrutture per 22 giorni, il 25 luglio scorso una delegazione regionale e’ andata a Roma per porre le basi per l’avvio del concordato tavolo di lavoro finalizzato alla creazione di nuovi collegamenti e a prezzi calmierati, con gli aeroporti di Comiso e Trapani. Ebbene – continua Cancelleri -, sembrera’ assurdo, ma ci sono andati a mani vuote: nessun dato, nessun numero che consentisse di avviare la conferenza di servizi propedeutica all’avvio dell’operazione. A quel punto la Regione si e’ accordata per inviare i documenti dopo due giorni: niente di tutto questo, i documenti sono arrivati a Roma solo un paio di giorni fa, ma del tutto incompleti, e, pertanto, inservibili”.

“Piu’ precisamente, per quanto riguarda i collegamenti da e per Trapani mancherebbe l’analisi dettagliata, la stima dei costi e l’entita’ della compensazione. Mancherebbe inoltre l’indicazione precisa sulla fonte di finanziamento regionale e una relazione con le analisi a sostegno del piano. Non so piu’ cosa pensare – afferma Cancelleri – per anni i governi nazionali ci hanno ignorato, e ora che la tanto agognata continuita’ territoriale puo’ cominciare a prendere finalmente corpo, il governo Musumeci latita”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.