Di Maio: “Iva non aumenterà” 

Fonte: adnkronos.com

“L’Iva non aumenterà”. A ribadirlo a ‘In Onda’ su La7 è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio sottolineando che “si parla di ritoccare l’Iva per non farla aumentare. Questo è il nostro obiettivo nel contratto di Governo. E’ chiaro che in questo momento si gioca con noi, molto con il governo”, sottolinea. Nel contratto, rileva, “c’è scritto che ai commercianti e ai consumatori non dobbiamo aumentare l’Iva e che non si mettono le mani nelle tasche dei cittadini italiani”. “Con il ministro dell’Economia Giovanni Tria c’è una perfetta sintonia – ha voluto poi sottolineare – Poi si può raccontare che questo governo si fa le guerre, facciano pure”.

Gli 80 euro, rileva, “sono sgravi Irpef per dare più soldi in busta paga. E’ un bene ma non è abbastanza. Bisognerebbe dare molto di più in busta paga. Gli 80 euro si chiamava bonus perché facevano parte della campagna elettorale permanente di Renzi che aumentava l’Imu agli agricoltori per finanziare gli 80 euro. Il nostro obiettivo è non tirare la coperta e scoprire dall’altra. Servono risorse fresche per intervenire sui problemi degli italiani: lavoro, tassazione e pensione”.

Tav – “E’ 30 anni che il progetto è stato lanciato. In oltre 10 anni si prova ad avanzare. E’ un’opera in cui nessuno crede più. Quando è stato progettato si doveva fare il corridoio Lisbona – Kiev, poi Lisbona si è ritirato e ora non esiste più”, ha detto ancora Di Maio aggiungendo: “Il fatto che si debbano pagare penali è una balla. Non si devono pagare le penali”.

Pareggio bilancio – “Siamo l’unico paese che ha all’interno della propria Costituzione ha il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”, ha affermato il vicepremier. Adesso, ha aggiunto, “non ci siamo messi al lavoro su questo perché dal punto di vista costituzionale preferisco mettermi al lavoro da settembre sul taglio dei parlamentari”.

