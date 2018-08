Daisy Osakue in finale nel disco  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Daisy Osakue è in finale nel disco agli Europei di atletica di Berlino. L’azzurra, che 10 giorni fa a Moncalieri era stata ferita a un occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa, dopo avere rischiato di non partecipare alla rassegna continentale, è ora approdata tra le migliori d’Europa grazie ad un secondo lancio da 58,73, misura che soddisfa il 58,50 richiesto per il pass diretto alla finale.

Dopo un primo lancio nullo che ha colpito la gabbia, la 22enne torinese della Sisport seguita da Maria Marello ha siglato la quarta prestazione in carriera, conquistando la finale in programma sabato. Nel gruppo A soltanto le tedesche Shanice Craft (61,13) e Claudine Vita (59,18) si spingono più lontano di lei.

LA GIOIA – “È la ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare quello che è accaduto. È bellissimo” dice l’atleta azzurra. “Mi sentivo bene, per me la finale era un sogno. Il mio campionato europeo è iniziato alla grande e non vedo l’ora di divertirmi e di farvi divertire” aggiunge la primatista italiana Under 23.

“Non so che dire, ho ancora i brividi – dice la 22enne torinese di origini nigeriane -. Ci speravo ma mai avrei pensato di arrivare in finale con la ‘q’ maiuscola. In quel lancio ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia e felicità. Poi avevo tutto il mio gruppo che da Torino è venuto a fare il tifo per me. Sono felicissima – conclude – non mi importa quello che è successo prima, ora si guarda solo avanti e speriamo di divertirci anche in finale”.

LA STAGIONE – In questa stagione la lanciatrice che studia e si allena in Texas, alla Angelo State University, ha ritoccato il primato italiano di categoria che le appartiene dal 2017, allungando fino al 59,72 di San Angelo il 7 aprile, per diventare la quarta discobola azzurra di sempre.

