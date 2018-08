“Sconti ai no vax”, l’annuncio del B&B  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Dopo lo ‘sconto Salvini’, ecco arrivare quello per free e no vax. A proporlo, un Bed & Breakfast della provincia di Roma che ha deciso di offrire alle famiglie che decideranno di pernottare nelle sue stanze enormi ribassi sui prezzi. Requisito fondamentale, però, quello di essere contrari ai vaccini o, quantomeno, per la libertà di scelta. “Solo per famiglie freenovax: sconto dal 70 al 90%. Prezzo pieno per gli altri. Libertà di Scelta‼”, recita infatti l’annuncio pubblicato oggi su Facebook dalla struttura, che si trova a Bellegra, e che è ben presto diventato virale.Il post infatti, condiviso circa mille volte in poco meno di otto ore, si è velocemente diffuso sul social, raggiungendo quasi tremila commenti. Una pubblicità enorme, forse cercata dal titolare, che inizialmente hanno raccolto l’applauso di attivisti no e free vax, giunti sulla pagina per complimentarsi per l’iniziativa – “Un battistrada enorme, invito tutti a prendere esempio”, uno dei commenti – e per aiutare a diffonderla.

Con la viralità dell’offerta sono arrivate però anche le critiche: in centinaia si sono infatti riversati sul post, accusando i proprietari di mettere in pericolo la salute delle persone, di incoscienza e minacciando di denunciare “un’iniziativa pericolosa e fuorilegge” alle autorità competenti. Tantissime anche le discussioni fra pro e no vax nei commenti, a volte condite da insulti pesanti e minacce.Per il titolare, almeno stando alle risposte date a quanti hanno criticato l’annuncio, si tratta però di una scelta legittima e convinta: “Io non ghettizzo nessuno – spiega nei commenti -, è solo che dopo un anno molto stressante per chi lotta per la liberà di scelta, ho deciso di offrire una giusta ricompensa, non ho detto che gli altri non li accetto”. E ancora: “Lo faccio per solidarietà con un popolo che lotta, di cui mi sento – afferma – parte integrante”.

