Avaria condotta gas in V.Regione Siciliana, riaperta autostrada A29 direzione Trapani

A causa della rottura di una condotta del gas nell’area di Viale Regione Siciliana nord-ovest, a Palermo, l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo e’ chiusa al traffico, per motivi precauzionali, tra Carini e lo svincolo di Tommaso Natale (tra il km 7,600 e il km 0). Il traffico in direzione Palermo e’ deviato in uscita allo svincolo di Carini. Per lo stesso motivo e’ chiuso raccordo per Via Belgio, nel tratto compreso tra il km 1,400 (Ospedale Cervello) ed il km 5,600 (Circonvallazione di Palermo), lungo la carreggiata in direzione Palermo.

In questo caso il traffico e’ deviato all’uscita dell’Ospedale Cervello, in corrispondenza del km 1,400, su Viale Regione Siciliana, con successivo indirizzamento sulla viabilita’ locale. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilita’.

Alle ore 19:30 sono state riaperte al transito le carreggiate di viale Regione Siciliana (centrale e laterale) in direzione Trapani chiuse nel pomeriggio a causa di una perdita di gas in via Atenasio (zona Cruillas). Le altre due carreggiate (direzione Catania) resteranno ancora chiuse. E’ quanto fa sapere in una nota la Polizia Municipale di Palermo.(ITALPRESS).

