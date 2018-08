Uno studio rivela dall’occhio tre “patologie” spia dell’Alzheimer

🔊 Ascolta l'articolo

Se la cura dell’Alzheimer è difficile, la diagnosi lo è altrettanto. Un aiuto nel predire

l’insorgenza della malattia arriva ora da uno studio americano, che ha individuato un nuovo, promettente, strumento di screening che utilizza’la finestra del cervello’, ovvero l’occhio. La ricerca, condotta su 3.877 pazienti selezionati a caso, ha trovato un legame significativo fra tre patologie dell’occhio – la maculopatia degenerativa senile, la retinopatia diabetica e il glaucoma – e l’Alzheimer.

Lo studio, condotto dai ricercatori della Washington School of Medicine, del Kaiser Permanente Washington Health Institute e della School of Nursing dell’University of Washington, è stato pubblicato sul ‘Journal of the Alzheimer’s Association’.

Nel nostro studio “non si afferma che le persone con queste patologie oculari saranno colpite da Alzheimer”, ha precisato il primo autore dello studio, Cecilia Lee, docente di

Oftalmologia all’University of Washington. “Il messaggio principale della ricerca è rivolto agli oculisti affinché abbiamo più consapevolezza sui rischi di sviluppare demenza per le persone con queste patologie oculari e ai medici di base che hanno pazienti con questi problemi ad essere più attenti a controllare la presenza di perdite di memoria o demenza”. I partecipanti allo studio, di 65 anni o più, non avevano Alzheimer al momento dell’arruolamento, e facevano parte del database ‘Adult Changes in Thought’, avviato nel 1994 al Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Durante lo studio, durato cinque anni, sono stati diagnosticati da un team di esperti in demenza, 792 casi di Alzheimer. I pazienti con degenerazione maculare senile, retinopatia diabetica o glaucoma avevano tra il 40% e il 50% di rischio in più di sviluppare la malattia rispetto a persone senza questi problemi oculari. La diagnosi di cataratta invece – precisa lo studio – non è risultato un fattore di rischio.

AdnKronos

