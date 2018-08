Palermo, vittime truffe assicurazioni, una testimonianza: “Così mi feci spezzare le ossa”

🔊 Ascolta l'articolo

“Rosario mi diceva che mi avrebbero rotto entrambe le braccia, ma che non avrei sentito alcun dolore poiché mi avrebbero messo del ghiaccio per addormentare le parti da

colpire”. Inizia così il racconto dell’orrore delle vittime – consenzienti- delle truffe alle assicurazioni che si facevano mutilare in cambio di poche centinaia di euro. La banda criminale riusciva a farsi risarcire migliaia di euro.

“Dopo aver messo il ghiaccio mi ha fatto mettere in ginocchio ed ho riposto prima braccio sinistro tra due mattoni e dopo avermi fatto girare la faccia per non guardare mi ha colpito con un corpo contundente che io non ho guardato, subito dopo mi faceva poggiare anche l’altro braccio e dopo avermi fatto girare nuovamente lo sguardo mi colpiva violentemente in quest’altro arto”, racconta ancora la vittima. “In quei momenti ho sentito un fortissimo dolore al punto che ho perso quasi i sensi”, aggiunge poi. L’uomo è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove i complici hanno raccontato ai sanitari che l’uomo era stato vittima di un incidente stradale mentre era in moto.

A un’altra vittima è stata fatta l’anestesia “con una iniezione nella gamba. Ma non è una anestesia molto potente, per me era acqua fresca… mi misero sdraiato a terra sul fianco sinistro, con la gamba destra appoggiata su due balatoni”, ha raccontato alla Squadra mobile.

Sono undici i fermi emessi dalla Procura di Palermo nell’ambito dell’operazione che ha sgominato le due organizzazioni criminali.

