Le bombe di fuoco che viaggiano sulle strade, Legambiente: “Occorre svolta”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oggi, in Italia la maggior parte delle scorte di materiale infiammabile come benzina, diesel o Gpl viaggia su gomma. Ma il trasporto su gomma è tra i maggiori responsabili di incidenti stradali e inquinamento dell’aria. Eppure, dal 2002 al 2016, i finanziamenti statali hanno premiato per il 60% gli investimenti in strade e autostrade a fronte del 13% per reti metropolitane e del 27% per opere ferroviarie.

Nella scorsa legislatura sono stati realizzati: 217 km di autostrade, 1.825 km di strade nazionali e 2.080 km di rete stradale provinciale e regionale, a fronte di 58,6 km di metropolitane (12,9 km a Milano, 13,7 a Brescia, 1,6 a Genova, 23,4 a Roma, 7 a Catania, con una media di 11,8 l’anno) e 34,5 km di tram (17 km a Palermo, 12,5 a Venezia, 6 a Cagliari). Le linee ferroviarie ad alta velocità si sono invece ridotte per una serie di chiusure di linee.

Lo ricorda Legambiente, all’indomani dell’incidente avvenuto sul raccordo autostradale di Bologna, chiedendo al governo “il coraggio di fare scelte ardite, perché le vere grandi opere infrastrutturali di cui il Paese ha bisogno sono quelle che riguardano in primis il settore dei trasporti sostenibili e le città -dice Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente – le risorse ci sono per cambiare le priorità infrastrutturali in Italia. Nel bilancio dello Stato esistono le risorse per un salto di qualità nel servizio ferroviario. Il problema è semmai di indirizzare le rilevanti risorse presenti in maniera differente rispetto a oggi, ridisegnando con chiari obiettivi le entrate legate ai trasporti (accise, Iva, tariffe autostradali, ecc.) e le voci di spesa (sussidi all’autotrasporto, servizio ferroviario, infrastrutture)”. (Mst/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.