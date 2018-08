Musumeci a Catania: “La musica è cambiata, dobbiamo recuperare decenni di lassismo”

🔊 Ascolta l'articolo

“L’emergenza rifiuti si affronta recuperando 22 anni di arretrato. La prima emergenza é scoppiata nel 1998. Fare in 22 mesi quello che non è stato fatto in 22 anni è la nostra sfida. Quando noi diciamo che entro due anni l’emergenza rifiuti in Sicilia sarà soltanto un ricordo, non siamo né ottimisti, né pessimisti. Siamo soltanto realisti, come dev’essere la buona politica”. Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Non si apre una discarica – ha precisato Musumeci – si riapre una discarica perché quelle che esistono bisogna renderle attive. Ma accanto alla discarica c’é un impianto per il trattamento dei rifiuti, un tmb. Non esiste più la sola discarica”.

“La Sicilia ha bisogno di impianti possibilmente pubblici, di trattamento dei rifiuti – ha proseguito Musumeci – ed ha bisogno di 390 sindaci che si convincano che fare la raccolta differenziata è una missione di civiltà, non e’ un capriccio, oltre ad essere un obbligo di legge previsto ormai da diversi anni”.

“In questi sei mesi, lo dico con grande orgoglio – ha infine evidenziato Musumeci- abbiamo guadagnato quasi 10 punti nella raccolta differenziata. A novembre, quando siamo arrivati, noi eravamo intorno al 15 per cento in Sicilia. Ora, ragionevolmente, superiamo il 25. Permettete che entro dicembre arriviamo al 30? E non vi pare una grande conquista?Significa allineare la Sicilia alle altre regioni d’Italia”.”Nel frattempo – ha concluso- stiamo prevedendo gli impianti. Saranno realizzati in un anno – un anno e mezzo”.

“Noi vorremmo non essere più guardiani dei cantieri di lavoro come lo siamo con l’Anas, come lo siamo con Rfi. Hanno compreso queste due grandi aziende nazionali che la musica è cambiata. I tempi per noi sono quelli ai quali era abituata certa burocrazia. Dobbiamo correre perché bisogna recuperare decenni di lassismo e di inerzie”.

“State tranquilli -ha aggiunto- che facciamo sentire il fiato sulla nuca delle due aziende e faremo in modo che i tempi previsti dai contratti possano essere anticipati piuttosto che posticipati”.

