Miressi d’oro nei 100 stile, Paltrinieri bronzo nei 1.500 

Fonte: adnkronos.com

Ancora medaglie per l’Italia a Glasgow. Il 19enne torinese Alessandro Miressi ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati europei di nuoto, nei 100 stile libero in 48”01 (23”22 il passaggio ai 50). Mentre Gregorio Paltrinieri è medaglia di bronzo nei 1.500 stile libero (tempo 14’42”85), lasciando il trono dopo essere salito sul podio più alto a Debrecen 2012, a Berlino 2014 e a Londra 2016 dove fece registrare l’attuale prima europeo 14’34”04. Il re ora è il tedesco Florian Wellbrock che vince in 14’36”15.

Il tempo fatto segnare da Miressi nella terza giornata della 34esima edizione dei campionati è un primato personale dell’atleta. “Sono contento per la vittoria e per l’oro – spiega Miressi, seguito da Alessandro Satta – essere campione europeo è un grande effetto ma sono consapevole che sarà anche un grande peso”.

PALTRINIERI – “Un terzo posto europeo è sempre importante. Ho provato a nuotare di cattiveria perché in acqua proprio non riuscivo a stare” commenta a caldo Paltrinieri. ”Ritengo di aver fatto bene a disputare la gara. Dispiace per lo stato di forma, non di aver perso. Fino all’ultimo ho avuto qualche dubbio ma non avrei mai abbandonato. Potevo preservarmi per gli 800 ma non sarebbe stato giusto, bisognava difendere il titolo”.

MIRESSI – Complimenti a Miressi, “per l’eccezionale prestazione sportiva”, sono stati espressi dal prefetto Franco Gabrielli, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza. “Dietro a tale straordinario risultato – si legge in una nota – c’è la tenacia, la costanza dell’atleta ma anche il non comune senso di appartenenza al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e ai valori della Polizia di Stato che Alessandro in ogni occasione non manca di ricordare”.

