Ass. onlus Bongiorno-Hunziker “Doppia intesa” propone ‘Codice Rosso’ per violenza sulle donne

“Un Codice Rosso per i reati di stalking? Ben venga tutto ciò che può rafforzare ma esiste già una norma nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che prevede di dare priorità alla trattazione di questi reati sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso dei processi”. A dirlo è Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia della Camera. Sul tema oggi è intervenuta, in un’intervista a La Stampa, la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, co-fondatrice insieme a Michelle Hunziker dell’associazione onlus Doppia Difesa, che ha lanciato a tutela delle donne il progetto ‘Codice rosso’. Secondo Bongiorno “per evitare che le donne siano uccise mentre attendono il giudizio per l’uomo che le perseguita è necessario che le pratiche giudiziarie non finiscano in un cassetto ma che abbiano anzi la priorità assoluta. Per questo Doppia difesa ha avanzato una proposta all’istituzione di un codice rosso, come avviene nei Pronto soccorso”.

Secondo Ferri, tuttavia, “molti uffici giudiziari hanno nei progetti organizzativi un metodo di lavoro che consente di essere tempestivi coordinandosi anche con forze dell’ordine, servizi sul territorio, strutture sanitarie, medici, associazioni. La fase di ascolto e della denuncia sono fondamentali e richiedono tempi celeri nella risposta di giustizia e protezione della persona offesa prima, durante e dopo la denuncia”.

“Mi auguro – aggiunge Ferri – che ogni iniziativa non sia solo un lancio mediatico perché purtroppo nel primo provvedimento di questo Governo, il decreto legge che affrontava il problema del palazzo di giustizia di Bari, hanno sospeso la trattazione di procedimenti penali e non hanno inserito tra le deroghe e le urgenze proprio le misure a tutela della vittima. Da una parte quindi si propone il codice rosso dall’altra quando si scrivono i provvedimenti si ritengono questi reati e le specifiche misure cautelari da applicare non gravi. Nel decreto legge, infatti, si incideva negativamente sui diritti delle persone offese e, in particolare, sulle vittime di violenze e di stalking”. “Una dimenticanza gravissima – sostiene Ferri – che è stata colmata soltanto grazie ad un nostro emendamento a prima firma dell’on. Annibali, peraltro accettato dal governo solo previa una riformulazione”.

“Non basta, quindi, colorare un codice di rosso o cambiargli nome ma servono misure concrete -dice ancora -. In questi anni si è lavorato molto per rafforzare la tutela della vittima ed in particolare per tutelare maggiormente la donna, non solo in sede repressiva ma anche preventiva”.

“Penso alla riforma del codice Antimafia che ha previsto per i reati di stalking la possibilità di applicare misure di prevenzione personali, al correttivo adottato per escludere tali reati dalla possibilità di estinzione per condotte riparatorie, al protocollo giustizia con rete Dafne per effettuare monitoraggio delle associazioni operanti sul territorio e per metterle in rete e costruire un servizio di prima assistenza, all’istituzione di un numero verde nazionale. La vera sfida è infatti quella di evitare questi reati e dare sostegno concreto alle vittime”, conclude Ferri.

adnkronos

