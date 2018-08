1/ Think tank, fondazioni e associazioni, 121 strutture, affatto trasparente

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

(Openpolis) Think tank, fondazioni e associazioni politiche in Italia: la mappatura del fenomeno appare utile perché mette sotto i fari una realtà opaca, o quasi a causa della mancanza di trasparenza e i bilanci. I collegamenti e le strutture cerniera. Ci sono strutture iper connesse. I nomi più ricorrenti sono 13, il network dei partiti ne conta 16 Le fondazioni ed associazioni vicine al governo Conte sono 17, La galassia vicino alla Lega 18, la galassia vicina al Movimento 5 stelle 20, La galassia intorno al Partito democratico 21, La galassia del centrodestra 23

Quali elementi hanno promosso la nascita di tante strutture dotto traccia? La politica italiana vive un periodo di forte transizione, sostiene Openpolis. “Al centro di questa transizione ci sono i partiti, snaturati dalla loro funzione di aggregazione e formazione politica, e in forte crisi economica. Il vuoto generato ha fatto sì che la condivisione di idee sulla “cosa pubblica”, tratto caratteristico proprio dei partiti, necessitasse di una nuova “casa”. Per rispondere a questa esigenza negli anni abbiamo testimoniato la crescita di think tank, fondazioni e associazioni politiche. Strutture che sono accomunate dalla presenza di politici negli organi apicali, dal desiderio di diventare dei forum in cui discutere e formare una nuova classe politica e dalla volontà di instaurare dei processi di policy making.

Nel 2015 openpolis ha iniziato a censire queste realtà, un lavoro che ci ha permesso di analizzare il fenomeno nelle sue tante sfumature. Da fondazioni e associazioni di ricerca con una forte concentrazione di politici, a veri e propri think tank nati con lo scopo di diventare incubatori di proposte legislative. A queste poi abbiamo accostato la galassia delle associazioni politiche direttamente collegate a partiti (le cosiddette componenti), e quelle fondate in prima persona da politici. Think tank, fondazioni e associazioni sono diventati il primo passo per fare politica, o per iniziare un percorso di affermazione politica al livello nazionale o locale. L’ascesa politica di Matteo Renzi e della sua fondazione Open ne è stato un perfetto esempio. Una struttura parallela al partito di appartenenza, in questo caso il Partito democratico, utilizzata per raccogliere fondi, organizzare eventi e aggregare la base elettorale. Si tratta del caso più noto fra 121 strutture – think tank, fondazioni e associazioni politiche – che abbiamo censito dal 2015 a oggi. Gli esempi negli ultimi anni sono stati numerosi: dalla fondazione Change di Giovanni Toti che ha accompagnato la sua elezione a governatore della regione Liguria, a Primavera Italia di Alessandro Cattaneo. Non rappresentano solo un modo per affermarsi politicamente, ma anche un modo per tessere rapporti trasversali tra partiti.

Nel 2013 l’arrivo del governo Letta, nato da un accordo post elettorale centrosinistra-centrodestra, vedeva la presenza di numerosi ministri appartenenti alla fondazione Vedrò: avversari nel campo della politica che avevano già stabilito rapporti personali in una fondazione. Associazioni che possono diventare anche il terreno “neutrale” in cui instaurare relazioni con rappresentanti del mondo accademico, politico e giornalistico. L’ultimo esempio in ordine di tempo è la kermesse SUM, organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio, in cui Davide Casaleggio, esponente di spicco del Movimento 5 stelle, ormai da due anni mette assieme vari esponenti del dibattito politico pubblico. Il Movimento stesso, non essendo un partito nel senso ufficiale del termine, basa la stragrande maggioranza della sua organizzazione su una rete di associazioni. Grazie a questa mappatura possiamo anche dare un senso a domande apparentemente senza risposta. Il governo 5stelle-Lega vede al suo interno Luciano Barra Caracciolo come sottosegretario del ministro Savona agli affari europei. Magistrato con incarichi passati da consigliere giuridico nei governi Berlusconi e Dini, per molti la nomina nel governo Conte è stata inaspettata. Uno dei fattori che può aver contribuito è la presenza dello stesso Barra Caracciolo in a/simmetrie, associazione guidata da Alberto Bagnai (senatore leghista, presidenze della commissione finanza), e di cui fa parte proprio Paolo Savona.

Paolo Savona stesso, per anni lontano da ruoli politici, anche grazie ai suoi numerosi incarichi in associazioni e fondazioni Fondazioni e associazioni sono utilizzate per raccogliere fondi, tessere rapporti e fare formazione politica. E’riuscito a mantenere quelle relazioni che hanno contribuito alla sua nomina nel governo Conte. Non solo, come già sottolineato nell’ultima edizione di Cogito ergo sum, la mappa delle relazioni che si crea attraverso la rete di fondazioni e associazioni politiche è utile per meglio analizzare elezioni o nomine a incarichi pubblici.

Recentemente il parlamento ha eletto Luca Antonini, membro della fondazione Magna Carta, come giudice della corte costituzionale, confermando come queste strutture rappresentino un luogo centrale per affermarsi. E ancora, Marcello Foa, recentemente indicato come presidente del Cda Rai dal governo Conte, è attualmente il vicepresidente di a/simmetrie. Serve più trasparenza.

Fonte: Openpolis

(Continua)

(Foto montaggio La Repubblica)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.