32 suicidi in carcere dall’inizio dell’anno, giovane senegalese si toglie la vita

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Di nuovo un suicidio in carcere: questa volta all’Istituto Marassi di Genova. Si tratta di un giovane senegalese, poco più che trentenne, per la prima volta in carcere. Disoccupato e senza fissa dimora, era stato arrestato il 30 luglio scorso accusato di spaccio di lieve entità. Era dunque detenuto da meno di una settimana. E’ quanto riferisce il Garante nazionale dei diritti dei detenuti Mauro Palma in una nota.

“Piuttosto che centrare ora l’attenzione – seppure doverosa – verso le modalità con cui è stato o meno controllato in Istituto in quei pochi giorni, su come gli sia stato offerto quel riparo psicologico e materiale che è dovuto a ogni nuovo giunto in una istituzione chiusa, non sarebbe il caso – domanda il Garante dei detenuti – di interrogarci socialmente su quali presidi sociali il mondo esterno offra a tali disperate giovani vite e su come implicitamente tale disinteresse non finisca col gettare tutta la responsabilità su quell’approdo tragico e finale rappresentato dalla reclusione in carcere?”

Il Garante nazionale, dopo aver registrato 31 suicidi in carcere e uno in una Rems dall’inizio dell’anno, e dopo averne riscontrato il ritmo accelerato con l’arrivo dell’estate, richiama “alla responsabilità il mondo della cultura, dell’informazione e dell’amministrazione centrale e locale perché la perdita di giovani vite a un ritmo più che settimanale sia assunta nella sua drammaticità come tema di effettiva riflessione e di elaborazione di una diversa attenzione alle marginalità individuali e sociali che la nostra attuale organizzazione sociale produce”. (Sib/AdnKronos)

(Foto d’archivio)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.