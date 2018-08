Venezia, schianto tra barche: 2 morti 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Due pescatori morti in uno scontro fra imbarcazioni nella Laguna di Venezia. E’ successo venerdì sera dopo le 23.30 a Sant’Andrea San Nicoletto Lido. Le due vittime, Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, entrambi sulla sessantina, erano a bordo di una barchino, in quel momento fermo, quando sono state travolti da un motoscafo con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto, oltre alla Polizia e ai Vigili del Fuoco con due imbarcazioni e il nucleo sommozzatori di Vicenza.A seguito dell’incidente uno dei due pescatori, un uomo di circa 60 anni, era stato portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo, mentre il corpo della seconda persona deceduta è stato trovato in acqua privo di vita ed è stato recuperato dai soccorritori.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i dubbi sulla dinamica dell’incidente si stanno dipanando. Non è ancora certa la ricostruzione, ma i due pescatori a bordo di un’imbarcazione sarebbero stati ancorati all’altezza di San Nicolò, al Lido. Le vittime non avrebbero acceso le illuminazioni previste dal codice della navigazione. La barca che invece ha centrato le due vittime era guidata da un giovane veneziano che trasportava altre tre persone tutte tra i 20 e 25 anni. Possibile causa dell’incidente l’alta velocità a cui stavano navigando i giovani, che facendo alzare la prua del barchino ha probabilmente inibito la vista del secondo natante originando l’impatto fatale.

”Servono regole più severe per la navigazione in laguna. Non è la prima volta che accadono tragedie come questa, è evidente che c’è un problema che va risolto” dice all’AdnKronos il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. ”Non ha senso morire in questo modo”, aggiunge il governatore esprimendo vicinanza e condoglianza alle famiglie dei due pescatori deceduti. ”Non conosco ancora le dinamiche dell’incidente – sottolinea Zaia – quindi non entro nel merito del caso specifico, saranno gli inquirenti a chiarire modalità, cause e responsabilità, ma è evidente che occorre una regolamentazione e maggiore severità; e lo dico conoscendo il mare, da patentato”.

