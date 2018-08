Decreto dignità coinvolge la scuola, salta il tetto 36 mesi

🔊 Ascolta l'articolo

Il Dl dignita’ approvato alla Camera, che ora si appresta a passare al Senato per il via libera definitivo, contiene delle norme che riguardano anche la scuola: in particolare i punti di interesse riguardano il superamento del comma 131 della legge 107 e la questione dei diplomati magistrali interessati dalla sentenza del 20 dicembre 2017. Via il tetto dei 36 mesi e proroga di un anno (30 giugno 2019) piu’ concorso per i maestri senza laurea. Se per gli altri contratti a termine il limite si abbassa a 24 mesi, per professori e amministrativi sparisce del tutto, con l’obiettivo della loro stabilizzazione, anche se c’e’ il rischio di aprire la strada ad altro precariato, incorrendo in un nuovo giudizio della Corte Ue che, dopo 36 mesi, obbliga all’assunzione. Piu’ articolata e’ la soluzione proposta per i maestri diplomati entro il 2002 interessati dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, per i quali la riserva dell’anno di prova si risolvera’ in maniera negativa, tornando nella condizione di supplente. La prima soluzione adottata e’ il differimento di 120 giorni a far data dalla pubblicazione della sentenza di merito. Una seconda soluzione riguarda i docenti gia’ assunti in ruolo e i supplenti che avranno un contratto al 31 agosto 2019. Nel primo caso, trascorsi i 120 giorni, il loro contratto sara’ trasformato rispettivamente in contratto al 30 giugno e contratto “non oltre il 30 giugno”.

Il decreto non individua soluzione per i docenti con contratto al 30 giugno 2019. Nel frattempo, saranno organizzati due concorsi, uno ordinario e uno straordinario. In entrambi i casi, la partecipazione al concorso dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria. Al concorso ordinario potranno partecipare docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria. Al concorso straordinario potranno partecipare i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualita’ di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali. (ITALPRESS).

