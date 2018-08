Decreto Miur, 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019

🔊 Ascolta l'articolo

Il Miur ha trasmesso il decreto ministeriale 579/18 con il quale si autorizzano le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019. Nelle istruzioni operative sono fornite tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per l’avvio al terzo anno del FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi riservati agli abilitati (GRME). Il contingente e’ ripartito, in ogni provincia, al 50% tra le GAE e le procedure concorsuali (concorso 2016 e GRME). Eventuali posti non assegnabili alle GAE (per esaurimento delle stesse) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi. Dal concorso 2016 si assumono tutti i docenti inclusi in graduatoria inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo. I posti residuati per esaurimento del concorso 2016 sono assegnati alle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT con un contratto a tempo determinato annuale. Sono utilizzabili solo le GRME pubblicate entro il 31 agosto. Per le altre, l’assunzione avverra’ a partire dal 2019/2020. Qualora per qualche tipologia di posto/classe di concorso, non sia possibile effettuare tutte le assunzioni previste dal contingente, i posti residui (numericamente) possono essere utilizzati su altro insegnamento/classe di concorso per il quale il contingente sia inferiore ai posti disponibili, nel limite del contingente assegnato a ciascuna provincia.

Durante le operazioni di nomina e’ possibile optare tra le varie tipologie di assunzioni ed in particolare la rinuncia o l’accettazione di un posto di sostegno non preclude la successiva accettazione di posto comune, salvo per coloro che sono obbligati per il sostegno (ex DM 21/05). Quest’anno, per la prima volta, sono previste anche le assunzioni dalle GRME per l’avvio al terzo anno del FIT. Sulla base di quanto previsto dal DLgs 59/17, e dal Decreto 984/17 e dal Decreto 995/17 gli effetti dell’accettazione o della rinuncia all’individuazione sono i seguenti: Rinuncia: la rinuncia comporta la definitiva cancellazione da quella GRME senza ulteriori effetti. Accettazione: i docenti che saranno avviati al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto. Non e’ prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016. Per il personale gia’ di ruolo che abbia partecipato al concorso riservato agli abilitati e che sia individuato dalle GRME per l’avvio al FIT si determinano due situazione diverse a seconda della tipologia di posto assegnato: Per altro tipo di posto/classe di concorso: il docente puo’ accettare e fruire, dell’aspettativa prevista dall’articolo 36 del CCNL 2006/2008 (confermato nel CCNL 2016/2018). Per lo stesso tipo di posto/classe di concorso: l’accettazione comporta la decadenza dal precedente impiego. A breve dovrebbero essere disponibili anche le tabelle per il personale educativo. (ITALPRESS).

